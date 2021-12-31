بابا نويل بين الأصل والأسطورة.. تعرف على حكايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

رجل مرح ذو خدود حمراء، يرتدي بزة حمراء، يمتاز بلحيته البيضاء، يطل في ليلة الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية، حاملًا بيده كيسًا كبيرًا مليء بالهدايا، هكذا رسمت صورة "بابا نويل" أو "سانتا كلوز" في أفلام الكارتون والدراما لترمز تلك الشخصية للاحتفال بأعياد الكريسماس.

الكثيرون ترتبط في أذهانهم شخصية "بابا نويل" بالخيال، إلا أن له قصة حقيقية مختلفة عن الشائع عنها بأنه رجل يظهر في ليلة الكريسماس ويقدم الهدايا للأطفال.

وُلد سانتا الأمريكي الحديث في البحر الأبيض المتوسط خلال فترة الإمبراطورية الرومانية، وتطورت أسطورته عبر شمال أوروبا، لكن من هو هذا الأصل الحقيقي لـ"سانتا"؟.

أخذت سانتا كلوز من قصة القديس اليوناني نيكولاس وهو أسقف "ميرا" وهي بلدة رومانية صغيرة في آسيا الصغرى، وعاش في القرنين الثالث والرابع الميلادي، والذي كان يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل، وصادف وأن توفي في ديسمبر.

-من هو القديس نيكولاس؟

وُلد القديس نيكولاس في عام 270 ميلادية، في مدينة بتارا بمقاطعة أنطاليا- ميناء على البحر المتوسط - وكانت تابعة للجزء الآسيوي من الإمبراطورية الرومانية، لأسرة ثرية يونانية مسيحية، وكان والده يُدعى إبيفانيوس وأمه جوهانا، وكان عمه أسقفًا لبلدة ميرا التركية.

ووُلد نيكولاس لوالديه بعد فترة طويلة من زواجهما، إلا أنهما توفيا بالطاعون وهو في عمر الثامنة، ليوضع من بعدها القديس نيكولاس بملجأ للأيتام.

وحينما كبر ورث عن أبويه ثروة طائلة، إلا أنه أحب حياة الزهد والورع، وفى ذات ليلة، سمع القديس عن أب من فقراء البلدة يريد أن يزوج ابنته، إلا أنه لا يجد من المال ما ينفقه لتزويجها، فوضع القديس مبلغًا من النقود فى كيس وألقاه من نافذة منزل الرجل الفقير، ليزوج ابنته.

وتكرر نفس الأمر فى زواج ابنته الثانية، وحينها أسرع الرجل ليتعرف على الرجل الطيب الذى يساعده ليلاً، ليجده القديس نيكولاس، فذهب إليه ليشكره، ولكن القديس طلب منه ألا يخبر أحدًا بما فعله معه، ومع مرور الوقت عرفت البلدة كلها بشخصية الرجل الذى يساعدهم ويضع الهدايا والنقود لهم.

-وفاته

القديس نيكولاس توفى عام 346 م بالحمى، ليكون من بعدها رمزاً للاحتفالات التى انطلقت من هولندا، وألمانيا وسويسرا وانتقلت فيما بعد إلى أمريكا، والتى حولت شخصية القديس نيكولاس إلى صورة الساحر الطيب الذى يرتدى الملابس الحمراء، وعُرف من بعدها باسم سانتا كلوز.

-بابا نويل الأسطورة

بابا نويل، المعروف أيضا بـ سانتا كلوز بشكله المعروف حاليا يعود لعام 1823، حين كتب الشاعر الأمريكي كلارك موريس قصيدة "الليلة التي قبل عيد الميلاد" يصف بها هذه الشخصية.

وفي عام 1881، قام الرسام الأمريكي توماس نيست في جريدة هاربرس بإنتاج أول رسمٍ لبابا نويل، كما هو معروف اليوم، ببدلته الحمراء وذقنه البيضاء الطويلة وحذائه الأسود اللامع، ويقال إن ذلك كان ضمن حملة ترويجية لشركة كبرى.

منذ ذلك الحين، انتشر بابا نويل في ثوبه الجديد وصار من أشهر الشخصيات التي يحبها الأطفال في كل أنحاء العالم، ومع تغير المكان تخلى (سانتا كلوز) عن حماره الذي كان يحمل عليه الهدايا والألعاب ليمتطي زحافة على الجليد يجرها 8 غزلان.