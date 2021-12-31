في الشتاء.. استشاري تغذية يوضح فوائد تناول حمص الشام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حمص الشام من أنواع المشروبات الساخنة التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها خاصة في فصل الشتاء، وذلك لمذاقها الرائع، فضلا عن احتوائه على البروتينات والألياف الطبيعية ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي توضح الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، فوائد تناول حمص الشام في الطقس البارد.

1- يساعد على فقدان الوزن ويحتوي الكوب الواحد منه على 250 سعرة حرارية.

2- يساهم في قمع الشهية.

3-يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

4-يمكن تناوله كوجبة عشاء أو سناك فهو اختيار ممتاز جدا.

5-غني جدا بالألياف الغذائية.

6-يحسن من كفاءة الجهاز الهضمي.

7-يقلل من الإصابة الإمساك.

8-غني بالمعادن مثل الزنك والحديد والكالسيوم وهذا يجعله مصدر ممتاز لجميع أفراد الأسرة.

9-مصدر مهم لفيتامين ب 12 الذي يحسن من جهاز المناعة بشكل كبير.

10-مصدر مهم لفيتامين ب 6 المفيد للجهاز العصبي والتركيز والصحة الذهنية بشكل عام.

11-يحتوي على النشويات المعقدة الذي تنظم نسبة الجلوكوز في الدم.

12-غني بالبروتين، فهو مناسب جدا للأشخاص الذين لا يتناولون البروتين الحيواني.

13-يمكن تناوله قبل ممارسة الرياضة بنصف ساعة أو بعد ممارسة الرياضة بساعة، نظرا لأنه يمد الجسم بالمزيد من الطاقة.

نصحت فرح في ختام حديثها لـ "الخليج 365"، بضرورة تجنب وضع عليه الكثير من الملح وعدم تناول في اليوم أكثر من كوب أو 2 كوب.