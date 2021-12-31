أفكار رومانسية للاحتفال مع زوجتك بليلة رأس السنة.. ابهرها واكسب قلبها في 2022

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

في ليلة رأس السنة، يحاول الأزواج الاختلاف، واختيار الأماكن المميزة للخروج مع شركاء الحياة، ويمكن للرجال أن يغيروا أجواء هذا اليوم تماما بأفكار بسيطة، تدخل البهجة والسرور إلى قلوب زوجاتهم، ورغم أنهم قد يرغبون في ذلك بالفعل، إلا أن بعضهم لا يعرف الطريقة، ومنعا للحيرة، يستعرض «هن»، مجموعة من المقترحات لإبهار الزوجات في ليلة وداع عام واستقبال آخر.

أفكار للاحتفال مع زوجتك بليلة رأس السنة

عشاء رومانسي

من الأفكار التقليدية التي يمكن أن يلجأ إليها الرجال، إلا أنها ذات مردود رائع على زوجته، هي تناول عشاء رومانسي في ليلة رأس السنة.

تبادل الهدايا

كثيرا ما تسعد السيدات بالهدايا، وتفضلها من أزواجهن في المناسبات المختلفة، ومنها رأس السنة، إذ تمنحها الهدية مهما كانت قيمتها، شعورا بالتقدير من شريك حياتها.

مشاهدة فيلم جديد

الحرص على مشاهدة فيلما جديدا، من الأفكار الممتعة للزوجين، إذ يساعدهما على قضاء وقتا طويلا مع بعضهما، والاستمتاع أكثر بأجواء ليلة رأس السنة.

التخطيط للسفر

يمكن للرجل أن يستعد لقضاء يوم رأس السنة مميز، بالتخطيط للسفر إلى أحد المنتزهات أو عمل سفارين لضمان الاستمتاع بشكل مختلف، خاصة أن الزوجات كثيرا ما ترغب في الابتعاد عن الزحام في هذا اليوم.

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة

يمكنك أن تجعل الأجواء في منزلك أكثر إثارة ومتعة، من خلال الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لزوجتك في هذا اليوم، مع توجيه كلمات الشكر إليها على ما بذلته من جهد على مدار العام.

تحضير الأكلات المفضلة للزوجة

من اللافتات اللطيفة التي تقدرها الزوجة، هي دخول الزوج إلى المطبخ، من أجل إعداد الوجبة المفضلة إليها، إذ تساهم تلك المبادرة في إدخال البهجة والسرور إلى قلب المرأة، وتجديد مشاعر الرومانسية والدفء بينكما.

اختيار فندق لقضاء تلك الليلة

من الأفكار المميزة، التي يمكن أن يلجأ إليها الراجل، اصطحاب زوجته إلى أحد الفنادق المميزة، وقضاء ليلة رأس السنة داخله، ما يضفى نوعا من التغيير على حياتهما.

تزيين المنزل

تزيين المنزل في ليلة رأس السنة، بمثابة مبادرة مختلفة من الرجل، إذا أقدم عليها كنوع من التجديد، سيدخل إلى قلب زوجته شعورا غامرا بالسعادة لزوجته.

مقترحات للاحتفال بالمنزل في الطقس السيئ

- الجلوس في المنزل، وتناول الحلويات المختلفة.

- تزيين أحد أركان المنزل بزينة رأس السنة، لالتقاط الصور المختلفة، التي توثق ذلك اليوم.

- الحديث عن الذكريات التي جمعتكما سويا، مع تناول بعض المسليات.

- إعداد المشروب المفضل للزوجة، وتناوله سويا، على أنغام الموسيقى المفضلة لها.