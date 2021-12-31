للمرأة حامل.. نصائح لإطلالة أنيقة ومريحة في احتفالات الكريسماس

القاهرة - سمر حسين - ماما

ساعات قليلة على استقبال 2022، وتكثر المناسبات في مثل هذا التوقيت من العام، سواء كانت عزائم الأهل والأصدقاء أو احتفالات رأس السنة، وتجد الأمهات الحوامل صعوبة في الظهور بإطلالة أنيقة، خاصة في المراحل الأخيرة من الحمل، ويمكن حل هذه المشكلة باتباع نصائح في غاية البساطة لكن تأثيرها فعال على المظهر، وتقدم «هن» أبرزها خلال الأسطر التالية وفقا لموقع «nctorguk» المختص بالأسرة.

نصائح للحوامل لاستقبال العام الجديد بأناقة

ارتداء الإكسسوارات

يٌنصح بارتداء الحوامل لقطع الإكسسوار التي تمنح الإطلالة مظهرا أنيقا، خاصة الإكسوارات الكبيرة والملفتة، بتنسيقها مع قطع الملابس، أيضا الأوشحة المزينة تفي بالغرض في كثير من الأحيان وتمنح مظهرا أنيقا بعيدا عن المبالغة والتكلف.

حقيبة اليد

لا ينصح بارتداء حقيبة يد صغيرة الحجم أو كبيرة، يفضل ارتداء متوسطة، خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل، حيث تجعل الحقائب الصغيرة مظهرك يبدو أكثر ضخامة.

اختيار فساتين مريحة

في موسم الاحتفالات بأعياد الميلاد عليك اختيار فساتين مريحة، وتمنحك الدفء المطلوب في ذات الوقت، واختاري الألوان والتصميمات التي تجعلك تبدين أنحف.

الكاردجيان الطويل

الكاردجيان الكويل مناسب لهذا التوقيت من السنة، حيث يمنحك الدفء وإطلالة أنيقة، بالإضافة إلى إخفائه انتفاخ بطنك خلال فترة الحمل، ويمكن ارتداء أسفله سترة صوفية وبنطال مريح مصنوع من القماش.

كيفية تنسيق إطلالة المرأة الحامل لاحتفالات الكريسماس

الفساتين الواسعة من الأسفل

الفساتين تمنح المرأة الحامل إطلالة أنيقة وأكثر حيوية، ويفضل اختيار الفستان الواسع من الأسفل تحت منطقة الصدر، لعدم تحديد البطن ولمنحك إحساس أكثر بالراحة وسهولة ومرونة في الحركة.

الملابس القطنية

الملابس القطنية من القطع التي يُنصح بها خلال فترة الحمل، فهي تعزز من الشعور بالراحة، ويمكن تنسيقها مع قطع شتوية للحصول على الدفء المطلوب في الليالي الباردة، التي تتميز بها احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.

البوت العالي

البوت العالي سيمنحك الأناقة المطلوبة، لكن يفضل أن يكون بدون كعب حتى لا تشعرين بالتعب والإرهاق خاصة في فترة الحمل، ويمكنك اختياره بنقشات الحيوانات، فهو رائج جدا في موسم الشتاء.