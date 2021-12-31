لو معزوم في «رأس السنة».. اعرف الإتيكيت بيقول إيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن موعد «رأس السنة» ويتمنى الجميع أن يكون العام الجديد 2022 يحمل معه الخير، وهناك عادات وتقاليد لا تندثر مهما مر عليها الزمن، ومنها عزائم الأهل والأصدقاء للاحتفال بالسنة الجديدة، وخلال الزيارة ينبغي الالتزام بمجموعة من القواعد، التي حددتها خبيرة الإتيكيت والمظهر «إيمان عفيفي» عبر حاسبها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اتيكيت عزومات الكريسماس

تقول خبيرة الإتيكيت والمظهر «إيمان عفيفي» عند زيارة الأهل أو الأصدقاء في رأس السنة، ينبغي أولا تحديد الموعد مراعاة لظروف أهل البيت، فربما يكونوا مخططين للاحتفال بـ الكريسماس في الخارج على سبيل المثال، ويفضل إذا كنت الدعوة في منزل الأصدقاء تقديم هدية لهم عند الزيارة.

وتقول «عفيفي» إنه يجب على الشخص الزائر عدم تغيير رأيه في الزيارة وأن يصل في المعاد المحدد، وتنصح باصطحاب الأبناء في سن الـ 12 عاما، لخلق حالة من الألفة خلال الاحتفالات السنوية والعائلية.

اتيكيت العزومات

من قواعد الإتيكيت التي نوهت لها «إيمان» تحضير مجموعة متنوعة من الهدايا والألعاب والحلويات للأطفال، وتجنب التعليقات السلبية خلال الزيارة سواء على الملابس أو الطريقة وغيرها من الأمور، ومن المهم التقاط بعض الصور التذكارية.

اتيكيت ارتداء الملابس في المناسبات

تقول خبيرة الاتيكيت والمظهر، إن الإتيكيت لا يقتصر فقط خلال زيارة الأهل والأصدقاء في المناسبات والاحتفالات، بل حتى اختيار الملابس وارتدائها لها قواعد، ومن أهمها تجنب ارتداء الملابس الغربية أو الشاذة عن المعتاد، وأن تكون الإطلالة مريحة وعملية ونظيفة، واعتماد تسريحة شعر مناسبة لـ ستايل الملابس، والانتباه للتفاصيل وإصلاح بعض العيوب سواء كانت في الخياطة أو غيرها، مع الحرص على ترتيب الملابس بطريقة منظمة ليسهل العثور عليها وعدم إضاعة الوقت في البحث عنها.