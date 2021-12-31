الامارات | نقص فيتامين «ب-12».. علامة تشعر بها في الليل فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين «ب-12».. علامة تشعر بها في الليل فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد باحثون أن هناك علامة واحدة تحدث على الساقين فقط في الليل، كإحدى المؤشرات على نقص فيتامين «ب12»الذي يلعب دورا كبيرا في دعم الجهاز العصبي.

ومن المعروف أن الأعراض المرتبطة بانخفاض مستويات «ب- 12» تستغرق سنوات حتى تظهر، عندما تبدأ الأعراض في الظهور في البداية، قد يكون من الصعب التقاطها بسبب دقتها، لكنها ستزداد سوءًا بمرور الوقت، وقد تسبب الضعف أو التعب أو الدوار. بحسب وكالة «سبوتنيك».

وغالبا ما يتركز الألم المرتبط بانخفاض مستويات فيتامين «ب- 12» في اليدين والقدمين، ولكنه قد يتسبب أحيانا في إحداث فوضى في الساقين أيضا، إذا غالبا ما يوصف ذلك بأنه ألم مفاجئ ووخز أو وجع عميق.

وتسمى تلك الحالة التي تتجلى ليلا بالاعتلال العصبي المحيطي في الساقين وقد يشعر بأنه «تقلصات عضلية (شد عضلي) أو ألم بسيط عميق في الساق أو تنميل أو وخز».

قد تشمل الأعراض الأخرى التي قد تصاحب ألم الساق الضعف والتعب وخفة الرأس والدوخة وخفقان القلب وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس أو التهاب اللسان واحمراره.

وتكمن مخاطر نقص فيتامين«ب- 12» بشكل رئيسي في الضرر الذي يسببه للنهايات العصبية، كونه يساعد على إنتاج مادة تسمى المايلين في الجهاز العصبي، التي تغلف الأعصاب وتحميها في جميع أنحاء الجسم، مما يساعدها على نقل الأحاسيس، من دون هذا الغلاف تتلف الأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من المشاكل، بما في ذلك الألم.

ويمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين «ب 12» إلى تصحيح العجز المرتبط بضعف وظيفة العصب. ويوجد فيتامين «ب 12» بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والحليب والأسماك والبيض، ولكن أغنى المصادر هي الكبد والمحار والكلى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news