مركز "غاماليا" الروسي يستعد لاختبار اللقاح الأنفي ضد "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، أن مركزه يخطط لتشكيل بضع مجموعات من المتطوعين المطعّمين وغير المطعمين.

وذلك لاختبار اللقاح الأنفي الروسي الجديد. وسيبدأ تشكيل مجموعات المتطوعين يوم 15 يناير المقبل. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وأضاف أن اختبار اللقاح سيبدأ فور تشكيل مجموعات المتطوعين. وأوضح أن هناك مجموعات تضم الأشخاص الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا ومجموعات الذين لم يتلقوا أي لقاح. وأشار إلى أنه سيكون من الصعب تشكيل مجموعة من المتطوعين الذين لم يتلقوا لقاحا ولم يصبهم فيروس كورونا إلى حد الآن، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وعلاوة على ذلك ستتم في إطار تلك الدراسات تجربة نظام اختبار الأجسام المضادة بعد تلقي اللقاح الأنفي مباشرة. وقال، غينسبورغ إن نظام الاختبار هذا جاهز، كنه سيخضع للاختبار بعد تطعيم المتطوعين بأسبوعين أو 3 أسابيع.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية منحت في أكتوبر الماضي مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ترخيصا بإجراء مرحلة ثانية من الاختبارات السريرية للقاح الأنفي على شكل بخاخ.

وكان ألكسندر غينسبورغ، قد أشار في وقت سابق إلى أن اللقاح الأنفي لا يلغي ضرورة تلقي اللقاح العادي ضد فيروس كورونا، إلا إنه سيأتي مكملا له ليضمن حاجزا آخر أمام العدوى.

وحسب العالم الروسي فإن اللقاح الأنفي يشكل مناعة محلية في البلعوم الأنفي ويمنع الفيروس من التوغل إلى داخل جسم الإنسان.