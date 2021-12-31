هاجر أحمد تفاجئ متابعيها بالرد على أسئلتهم: «معرفش اللينسز بتتركب ازاي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كعادتها تحب الفنانة هاجر أحمد التقرب إلى متابعيها وجمهورها، حيث نشرت عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تطرح على متابعيها توجيه الأسئلة إليها حول ما يريدون معرفته.

وتلقت منذ ساعات قليلة ماضية، عددًا كبيرًا من الأسئلة التي قامت بالرد عليها، وأعادت نشرها إلى جمهورها عبر خاصية «استوري»إذ كان من بين الأسئلة: «تجربة كورونا عدت عليكي ازاي، خصوصًا انها جت وقت نجاحك الكبير في الا انا».

كورونا أصعب مرحلة في حياة هاجر أحمد

وكان رد الفنانة كالتالي: « أصعب تجربة عدت عليا في حياتي، خرجت منها بخير الحمدلله، ومكنتش شاغلة بالي بأي نجاح أو فشل، كل اللي هممني استرجع صحتي»، وأضافت أن كل ما تعلمته أن من يملك صحته يملك الدنيا وما فيها.

وطلبت إحدى متابعات هاجر أحمد معرفة سر محافظتها على وزنها، وجاء ردها: «مش باكل حلويات خالص الا نادرًا، ممكن في السنة مرة، بتمرن بس حاليا مش بتمرن بقالي كتير، باكل وجبات كتير في اليوم بس حجمها قليل أوي».

«مش هتعملي حاجة جديدة مسلسل أو فيلم قريب تاني؟»، إذ كتبت: «إن شاء الله.. فيلم هينزل قريب كوميدي واللي بعده رومانتيك كوميدي».

وكان من بين الأسئلة: «هي دي عنيكي حقيقي ولا لينسز؟»، فأوضحت «عنيا حقيقي، ومحطتش عدسات قبل كده، ولا أعرف أصلا بتتركب ازاي».

آخر إطلالات هاجر أحمد

حافظت النجمة هاجر أحمد على مشاركة جمهورها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كانت آخر إطلالة لها وهي ترتدي فستانًا من اللون الأبيض، مع الشعر المنسدل على الجانبين، واستخدام ميكب هادئ يبرز جمالها الطبيعي.

كما حرصت الفنانة على مشاركة متابعيها صورها مع زوجها رجل الأعمال أحمد حداد.