ماتخرجيش عشان كورونا.. 6 أفكار لحفل رأس السنة في البيت وعلى قد الإيد (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات ويبدأ، الاحتفال برأس العام الجديد 2022، ينتظرها الجميع حول العالم، للاحتفال بعام جديد، ووداع عام سابق، من خلال الحفلات والسهرات، ومع انتشار وباء كورونا ومتحوراته الجديدة، يمكنك استبدال السهرات الخارجية بحفل داخل المنزل، إلا أن الأمر يحتاج ديكورات هائلة لتحويل منزلك لساحة احتفال برأس العام.

فاليوم هو أكثر الأيام إثارة للاحتفال، والتزيين، واستخدام الديكورات المناسبة، لأجواء الكريسماس، لذا إليكِ بعض المقترحات والأفكار لتطبيقها في منزلك، وفقًا لما قدمته هندسة الديكور نوران عسل، لـ «هُن» من بعض الأفكار البسيطة والديكورات التي تلائم احتفالات رأس العام.

6 أفكار للاحتفال بالكريسماس داخل المنزل

الإضاءة والأنوار الصاخبة

الإضاءة هي عنصر ديكور، هام جدًا، مصابيح الـ LED والأضواء الخيالية والفوانيس المضيئة الملونة، يضيفون إلى الأجواء الاحتفالية بريق وتألق كبير على الجدران، والأسقف، وزوايا الحجرات، مما يجعل المنزل مميز عن باقي الأيام، ومناسب للاحتفال.

خلفيات الحفلات أو ستائر

أنشئ خلفية مثالية لصور حفلات العام الجديد من خلال تزيين الجدران الخاص بك بالستائر المتدلية، مع بعض البالونات السماوية الملونة لإكمال المظهر.

ساعة للعد التنازلي

يمكنك تصميم ساعة للعد التنازلي على الحائط عن طريق لصق الأرقام وعقارب الساعة على الحائط، سيكون بمثابة قطعة ديكورية هامة، احتفالًا بالوقت الذي تقضيه.

الشجرة ومجسمات بابا نويل

يعد أساس الاحتفال بالكريسماس شجرة عيد الميلاد المضيئة، مع مجسم بابا نويل، والغزالة الذهبية، ويمكن تزيين الكنبة والمقاعد بـ «مخدات» ذهبية لامعة.

الشموع

يمكنهم مساعدتك في ضبط أجواء مثالية ومظهر كلاسيكي في منزلك.

الموسيقى

لا تهملي وضع نظام صوت لتشغيل الموسيقى الممتعة والرقص طوال الليل.