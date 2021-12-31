الامارات | كمامة تتسبب بشجار عنيف على متن طائرة أمريكية «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن كمامة تتسبب بشجار عنيف على متن طائرة أمريكية «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع شجار عنيف بين مسافرين اثنين على متن طائرة أمريكية كانت متجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى ممفيس.

وأظهر مقطع فديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شجارا عنيفا بالأيدي، اندلع بين اثنين من ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية «دلتا».

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسافرين كانوا على متن الرحلة، قولهم إن الرجل الذي يرتدي اللون الأزرق كان يشرب وأنه كان ثملا، وكان يرتدي الكمامة بشكل متقطع ورفض ارتداءها بشكل لائق، مما أغضب بعض الركاب الآخرين.

يذكر أن الرحلة وصلت إلى مدينة ممفيس دون تسجيل أي تأخير، فيما فتحت شركة «دلتا» التحقيق في الحادثة دون اعتقال المشاركين في الشج

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