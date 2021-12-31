الأقمشة المناسبة للاحتفال برأس السنة.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ليلة رأس السنة تتنوع الملابس التي يرتديها كل شخص في هذا اليوم، توجد أنواع مختلفة من الأقمشة التي تتناسب مع هذا اليوم، نستعرضها كما جاءت على موقع «whowhatwear».

الأقمشة المناسبة للاحتفال برأس السنة

القطن

القطن من الأقمشة البديلة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الأقمشة الأخرى مثل الصوف.

الجلد

هو فريد من نوعه وذلك لأنه يعمل على مواجهة الأجواء الشتوية وخاصة يوم رأس السنة.

الصوف

من الأقمشة الدافئة، فهو خيار جيد في الطقس الثلجي أو الممطر، يعتبر الصوف نسيج يدوم طويلا، ويتناسب مع خيارات الطقس البارد.

الفرو

يستخدم الفرو للتدفئة في الأيام شديدة البرودة، ولكن يجب تعلم كيفية الحفاظ على الفرو حتى يظهر دائما كأنه جديد حتى لو من سنوات.

أزياء مناسبة لليلة رأس السنة

البدلة الكاملة

من الإطلالات المميزة والتي يمكن قضاء يوم رأس السنة وارتداءها، ويمكن أن تحتوي على لمعة خفيفة تتناسب مع احتفالات الكريسماس.

الجاكيت الستان

من الإطلالات المميزة التي يمكن الظهور بها في احتفالات الكريسماس، وتحديدا إذا كانت بلون مختلف مثل اللون الزيتي، ويمكن اختيار جاكيت كلاسيكي مختلف لإظهار الأناقة يوم رأس السنة.

الفستان الأحمر

ارتداء الفستان الأحمر من الخيارات المميزة يوم رأس السنة.

الجمبسوت أسود

من أفضل الإطلالات المميزة والتي تزيد الأناقة والجذابية، ويمكن ارتداؤه بشكل كلاسيكي ومعه يمكن ارتداء الاكسسوارات المميزة لإظهاره بشكل أكثر أناقة يوم رأس السنة.