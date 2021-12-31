ما الغذاء الصحي أثناء فترة الحيض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "بريجيت" الألمانية أنه يمكن التغلب على المتاعب الصحية خلال فترة الحيض من خلال اتباع النظام الغذائي الصحي والمستهدف.

وأوضحت المجلة أن النظام الغذائي في هذه الفترة يجب أن يدعم الجسم بالعناصر الغذائية الهامة لإنتاج الهرمونات والحصول على السعرات الحرارية المفيدة، وكذلك فيتامين D والأحماض الدهنية أوميجا.

وخلال فترة الحيض، يفقد الجسم الحديد من خلال فقدان الدم، ويجب تعويض ذلك، على سبيل المثال بالأطعمة التي تحتوي على الحديد، مع العلم بأن نسبة المغنيسيوم العالية في الكاكاو يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التقلصات.

وبعد فترة الحيض، يفضل تناول الكثير من الخضار، بالإضافة إلى الدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والتي تعتبر من العناصر الغذائية مهمة أيضا، ومنها على سبيل المثال البطاطا الحلوة أو البطاطس أو قرع العسل غنية بالكربوهيدرات، كما أن تناول الطعام بانتظام يساعد في الحفاظ على ثبات مستويات السكر في الدم.