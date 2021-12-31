توقعات الأبراج وحظك اليوم 31/ 12: مشاحنات وخلافات لهذا البرج.. وحب وتفاهم لهؤلاء



محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تشعر بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، لذا عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

- برج الثور

عاطفياً برج الثور : التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك، مما ينعكس بالإيجاب على علاقتكما.

مهنياً: يوم رائع على الصعيد المهني، تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني، احذر الحسد.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع المشاحنات والخلافات بينكم.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: يواجهك اليوم مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.

مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، لذلك لا تكن متعدد العلاقات.

مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : سوء التفاهم مع شريك حياتك، يظهر لك حقيقته فتبدو الأمور أكثر وضوحا أمامك.

مهنياً: ستواجهك بعض المشكلات مع مديرك في العمل.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس : ترغب في تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك، لذلك فكر في تناول عشاء رومانسي معه.

مهنياً: حاول تنظيم أعمالك، حتى لا تصاب بالإجهاد.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي : لا تتردد في ترك شريك حياتك إذا لم تراه مناسبا لك.

مهنياً: لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك في العمل.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تنفصل عن شريك حياتك، بسبب شعوره بالغيرة الزائدة عليك.

مهنياً: عليك التفكير بجدية قبل الإقدام على أي عمل، حتى لا تتعثر.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : ستكون على موعد مع الحب والتناغم مع شريك حياتك.

مهنياً: يحدث لك انفتاح كبيرا في مجال عملك، سيكون ذلك في صالحك.

مالياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.