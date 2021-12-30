شياكة رجاء الجداوي في الكريسماس على لسان ابنتها: سلة هدايا للأحباب وفيلم home alone (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عُرفت بشياكتها وطلتها وصوت الراقي، فهي ابنة الأكابر، التي خطفت الأنظار في علام الأزياء والموضة، إذ كانت صاحبة ذوق رفيع وذكاء خارق في اختيار ما يميز إطلالتها، الذي كان يجمع بين الرقي والأناقة، فضلا عن قصة شعرها ذات اللون الأحمر القصير، هكذا عُرفت الراحلة رجاء الجداوي، التي كانت تحرص أيضا على الأناقة والجمال داخل منزلها رفقة أسرتها وأصدقائها المقربين، خلال الاحتفالات بالمناسبات المختلفة، التي كانت تُخطط لها مع ابنتها أميرة مختار، التي داومت على تلك العادات والطقوس حتى بعد رحيل الام عن عالمنا في 5 يوليو 2020.

الاستعداد لرأس السنة الجديدة ويوم الكريسماس، كان له رونق خاص داخل منزل رجاء الجداوي، التي كانت تنظم فقراته بدقة وأناقة شديدة، والتي روت كواليس تلك الحكايات ابنتها أميرة مختار، خلال حديثها لـ«الوطن»، بالتزامن مع بدء العام الجديد2022.

كواليس رأس السنة في منزل رجاء الجداوي

«مامي كان عندها مبدأ إن كل يوم يوم جديد بفرص جديدة، وبتحمد ربنا كل يوم الصبح إنها بصحتها وبتمشي على رجليها، يوم رأس السنة لازم بوسة ليا ولبابي ولروضة بنتي»، هكذا بدأت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، فتح كواليس وحكايات من دولاب الذكريات عن الأنيقة والجميلة رجاء الجداوي، وطقوسها خاصة يوم رأس السنة، إذ قالت:«السنة الجديدة بيبقالها دعوات خاصة، بتلم العيلة كلها وبنعمل عشاء رأس السنة ولو عندها عزومة أو شغل لازم بيتنا يبقى مفتوح، وبتجمع عماتي وخالاتي وأولادهم وأصحابنا المقربين، بنتعشا مع بعض».

زراعة قمح في منتصف ديسمبر

لم تكن تتغافل الفنانة الراحلة عن الدعاء لمساعدتها في البيت «سامية» التي كانت تغمرها طوال الوقت وتشكرها على مجهوداتها الدائم، فضلا عن إحضار القطن الأبيض والقمح قبل 15 يوما من بداية العام، للقيام بأعمال الزراعة، إذ تابعت الابنة:«بتجبلنا قطن أبيض وقمح وأطباق صغيرة كلنا كنا بنزرع ونحطه على سفرة العشاء، باعتبار القمح رمز للخير».

فيشار وفيلم Home Alone

عادةً ما كانت تبدأ الفنانة رجاء الجداوي، العام بالجديد بفيلمها المفضل«Home Alone»، وبين يديها «الفيشار» المقرمش، والفول السوداني، كوسيلة تسلية، وهي جالسة مع زوجها الراحل حسن مختار، وابنتها وحفيدتها«روضة» تشاهد التلفاز، وفي الخلف شجرة الكريسماس التي تربت عليها كونها خالطت الجاليات المختلفة والفرنساويين:« الأعياد والعادات داخل البيت كانت من أهم اهتماماتهم حتى وقت الشغل، لما كبرت وبنتي روضة اتولدت بقوا بيتفرجوا على أفلام الأطفال المرتبطة بالسنة الجديدة في استمتاع وانسجام».

صورة وطقطوقة سجاير ورشة برفان

بعد وفاة الزوج والسند، استمرت الطقوس والاحتفالات التي اعتادت عليها الفنانة رجاء الجداوي، ولكن بتعديل بسيط وهو وضع صورته على مائدة الاحتفال والطعام، وطقطوقة بها السجائر الذي كان يدخنها وترش من العطر الخاص به حتى تشعر بوجوده.

سلة فطار رأس السنة.. مصنوع بحب

في صباح اليوم الأول من يناير، كل عام كانت تعتاد الفنانة رجاء الجداوي، على طقوس خاصة من خلال هدية ترسلها للأصدقاء والأحباب، داخل سلة مزينة وباقة ورد وكارت معايدة، يحتوي على باقة ورود ووجبة شهية تُطلق عليه اسم «فطار رأس السنة»، مكونة من شاي وبسكويت وسكر ومربى وعسل أبيض، وشيكولاتة ولبن بودر، ونوع خاص من النسكافية بجانب البليلة:«بتربطهم ونزينهم بشكل شيك».