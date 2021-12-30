«سامية» تركت الهندسة من أجل عيون الطبخ.. «أسعار على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بحب الطبخ ونفسي حلو، وهو موهبتي اللي بجتهد فيها».. هكذا قررت المهندسة سامية منير، ترك وظيفتها التي كانت تعمل بها، من أجل تحقيق حلمها وتنمية موهبتها، في مجال الطبخ، ليكون مصدر رزق لها.

سامية منير، 40 عامًا، مهندسة كمبيوتر، لديها 3 أبناء، تركت مجال دراستها واتجهت للأكل البيتي، إذ تطهى أشهى الأكلات والوجبات السريعة الشرقية والشعبية، من أجل بيعهم لربات المنازل والطلاب، مثل: «طواجن المحاشي، أكلات السمك، وحلويات اللحوم».

سامية: «بقالي 11 سنة بطبخ والأسعار على قد الإيد»

منذ 2013، قررت «سامية» ترك مجالها كمعلمة كمبيوتر بإحدى المدارس، وتنمية موهبتها وشغفها بالأكل البيتي، لتسويقه وبيعه للأمهات العاملات، أو الطلاب المغتربين، ساردة خلال حديثها لـ«هن»: «بحب الطبخ ونفسي حلو، وهو موهبتي اللي بجتهد فيها، فقررت أنميها وتبقى مصدر رزقي».

من الصباح الباكر، تذهب السيدة للسوق بمنطقة شبرا، لشراء المواد الطازجة، قبل طهيها: «بجيب كل حاجة من النجمة، وابدأ أنضفها وأطبخها قبل ما أوزع الطلبات للناس».

أسعار زهيدة من صاحبة المشروع، تبدأ من 50 جنيها للطاجن الواحد: «الأسعار على قد الإيد.. عشان الكل ياكل أكل بيتي ونضيف.. ومش بتكلفة كبيرة خالص».

«سامية» توازن بين البيت والعمل

سامية منير، لم يكتف يومها بالطهي للزبائن فقط، ولكن مع متابعة أولادها الثلاثة، ومراقبة يومهم، وطلباتهم: «عندي وسام ويسر ومحمد، سنهم 20 سنة، و18 و6 سنوات، بشوف طلباتهم واللي محتاجينه، ومع شغلي وزبايني وبقدر أوفق لأني كدة كدة في البيت».

«دلع كرشك» مشروع سامية

«دلع كرشك - لايف ستايل» هو مشروع السيدة التي بدأت فيه منذ سنوات، من خلال الصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لطعامها: «على الفيس بوك بقى ليا زباين، بيطلبوا الأكل بالأسم واثقين في نضافته وسعره القليل، وسرعتي في تنفيذ الأوردر».

ونصحت السيدة الأربعينية، السيدات بالبدء في مشروعاتهن، وبناء مال خاص بهن، من خلال المواهب التي يتقنوها.