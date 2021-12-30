الامارات | انتشال جثة سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر بعسير (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة سعودي سقط من مرتفع جبلي وعر بعسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الأربعاء مواطن سعودي بعد سقوطه من مرتفع جبلي وعر في عقبة الشعف بمحافظة بلقرن بمنطقة عسير.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يوثق رجال الدفاع المدني السعودي مع عدد من المواطنين ومرتادي الطريق وهم يقومون بانتشال جثة المواطن وتم نقله للمستشفى.

وحسب صحيفة المرصد، أفاد متداولو المقطع بأن المتوفى كان يقصد مكاناً ما بالعقبة وسقط وهو ينزل في منطقة وعرة جداً حيث فارق الحياة.

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