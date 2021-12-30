إطلالات اليوم: مي عمر متألقة.. ودرة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

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درة:

أطلت الفنانة درة بفستان بأكمام باللون الأسود مزود بأزرار باللون الفضي من الأمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

ملك قورة:

وارتدت الفنانة ملك قورة فستان كت باللون الباستاج مزود بكرانيش من أسفل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مي عمر:

وظهرت الفنانة مي عمر توب كت باللون الأبيض مع جيب باللون البني، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

داليا مصطفى:

كما تألقت الفنانة داليا مصطفى بفستانكت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

مايا دياب:

وأطلت الفنانة مايا دياب بفستان كت باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.