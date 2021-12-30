أجمل إطلالات نجمات الفن في 2021.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على مدار عام كام كانت نجمات الفن تشارك جمهورهن بإطلالاتهن سواء في الحفلات أو المهرجان أو جلسات التصوير وغيرها، وذلك عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الألبوم المرفق بالأعلى وخلال السطور التالية، يستعرض لكم "الخليج 365"، أجمل إطلالات نجمات الفن لعام 2021، حسب ما ذكرت لنا مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي لـ "الخليج 365".

درة:

ارتدت الفنانة درة عديد من الفساتين المتنوعة والمناسبة لجسمها، بالإضافة إلى أن اختيارها كان موفق، بالإضافة إلى أن تنوعها في اختيار فساتينها من بيوت الأزياء العالمية ساعدها على تبادل الأفكار وعكس الثقافات في الموضة.

وأضافت، تميزت درة بتنوع اختيار قصات فساتينها والأقمشة سواء المطرز أو الكلاسيكي والألوان والملابس التراثية التقليدية.

ولفتت إلى أن اختيارها للمكياج والشعر والمجوهرات والحقيبة والحذاء أيضا كان موفق جدا.

منى زكي:

أطلت الفنانة منى زكي بفستان باللون البينك بقصة الكم الواحد ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا، ووصفت مصممة الأزياء إطلالتها بأنها أميرة من العصور الرومانية.

زوجة محمد زيدان:

وتألقت زوجة لاعب الكرة محمد زيدان بفستان من توقيع Michael Cinco Couture باللون الأسود بظلال اللون الأزرق الغامق والمطرز من الترتر والأحجار والكريستال بدرجات الألوان المختلفة بالإضافة إلى أن قصة الفستان أعطى لها شكل أنثوي وراقي وأبرز رشاقتها.

نيللي كريم:

وظهرت الفنانة نيلاي كريم بالزي الفرعوني بالإضافة إلى أن الشعر والمكياج أعطى لها فخامة وكأنها ملكة فرعونية، وتطريز الصدر والكتف والظهر أيضا أعطى لها إطلالة ملكية.

جيسيكا قهواتي:

كما ارتدت عارضة الأزياء اللبنانية جيسيكا قهواتي فستان باللون الذهبي وجاء الفستان مناسب جدا لبشرتها والكاب أعطى لها فخامة وإطلالة ملكية وأبرز جمالها، بالإضافة إلى أن تنسيق المكياج والشعر والمجوهرات كان موفق جدا.

أحلام الشامسي:

وظهرت المطربة أحلام الشامسي بفستان من خامة التفته مصمم بطريقة haute Couture بحركات الدرابيه المختلفة.