نجل أمينة الإيطالية من روما يوجه رسالة مبكية لوالدته في أول ظهور مع أبيه.. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان مصيره العيش وحيدًا مع أبيه، بعدما رفض السفر رفقة والدته وأشقائه، مفضلاً التواجد في منزل والده، لتقرر «أمينة» الزوجة الإيطالية الشهيرة، صاحبة واحدة من أشهر قصص الحب في الفيوم، وزواج استمر لـ16 عامًا، ترك نجلها والسفر بباقي الأشقاء، والهروب تمامًا من البلاد، لتتركه في حيرة الاشتياق لها ولأشقائه، والمكوث رفقة والده المصري.

الطفل جلال:«نفسي أشوف إخواتي يا ماما»

وفي أول ظهور للطفل جلال، 8 سنوات، التي تركته والدته رفقة أبيه، داخل منزلهما بـ روما، أعرب الطفل عن اشتياقه الكبير لوالدته وأشقائه الثلاثة، قائلًا: «يا ماما نفسي أشوفك وأشوف إخواتي ونرجع زي الأول».

وتابع الطفل خلال حديثه في بث مباشر لـ«الوطن»: «وحشتني يا كريم إنت وأحمد وسارة وتعالوا، هنا نحتفل برأس السنة أو نلعب ونخرج ونبقى سوا».

وخلال ظهور «جلال» مع والده داخل منزلهما بروما، أكد الأب أنه قام بشراء هذا المنزل لزوجته الإيطالية، وفقًا لشروطها عند اختيار المساحة والمكان، لكنها قررت تركه وترك طفلها، وحرمانه من الأطفال الثلاثة والهروب منه، قائلًا: «اللي حصل ده مؤامرة أنا معملتلهاش حاجة، وكنا كويسين، عاوز عيالي، عاوز أشوفهم من اللي عملته فيهم وفيا، هي مش طماعة، وأنا رميت عليها اليمين».

أمينة الإيطالية تهرب إلى منزل محاط بالغابات

وكان الزوج أكد أن زوجته أمينة الإيطالية، هربت بصحبة 3 من أطفالهما الأربعة، إلى منزل إيجار بعيد عن العاصمة روما، محاط بالغابات ويصعب الوصول إليه، بحسب حديث الابن الأكبر.

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