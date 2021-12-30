6 نصائح مهمة لحلاقة ذقنك.. «بلاش الصبح»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«حلاقة الذقن».. أحد الأمور الروتينية الهامة عند الرجال بصفة تكاد تكون أسبوعية أو أكثر حسب نمو الشعر بتلك المنطقة، إذ لابد من تهذيبها وقص أطرافها، وفي ظل ذلك ومن أجل الحصول على إطلالة جميلة وصحية، توجد بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها، قبل أن تلمس الشفرة الجلد للحصول على إطلالة جميلة وصحية، تقدمها «هن» خلال التقرير التالي وفقا لموقع brickellmensproducts الأمريكي المختص في شؤون العناية بالرجل.

لا تحلق في الصباح

يرى الخبراء أن حلاقة الذقن في الصباح من أسوأ الأوقات، وذلك لتراكم الدم وسوائل الجسم أعلى الرأس، وتكون النتيجة انتفاخ في البشرة، إذ يحتاج الجسم بعض الوقت للعودة إلى طبيعته مرة أخرى، لذا يفضل القيام بهذه العملية في المساء.

الاستحمام قبل الحلاقة

الاستحمام قبل الحلاقة مفيد جدًا، لأن بخار الماء المتصاعد يعمل على فتح المسام وبروز الشعيرات، فتسهل من عملية الحلاقة، وينصح بشطف الوجه بماء دافئ، أو الاستعانة بمنشفة مبللة بالماء الدافئ، ووضعها على الوجه لمدة دقيقتين، للتقليل من احتكاك الشفرة بالجلد.

استعمال غسول قبل الحلاقة

ينصح باستعمال غسول مناسب للبشرة لتنظيفها من الشوائب والأوساخ المتراكمة، ولا يقتصر استعماله قبل الحلاقة بل بعدها أيضا، ويشطف الوجه بماء دافئ ويوضع كريم ترطيب مناسب.

نصائح للرجال لحلاقة مثالية

التقشير

تقشير البشرة ليس أمرًا مقتصرًا على النساء فقط، بل حتى الرجال بحاجة لذلك للتخلص من خلايا الجلد الميتة، ويفضل القيام بذلك قبل الحلاقة لأن الجلد الميت يعيق حركة الشفرة ويجعلها أكثر صعوبة ولا تمر بسلاسة.

استخدام رغوة الحلاقة

يفضل استخدام رغوة الحلاقة وتجنب الصابون لاحتوائه على مواد كيمائية تتعمل على جفاف البشرة، ويحذر الخبراء من الحلاقة الجافة دون استعمال كريم أو غيره، لأنها تؤدي لالتهاب الجلد والتعرض للجروح والخدوش في بعض الأحيان.

الزيوت المرطبة

بعد غسل البشرة بالغسول والقيام بالتقشير والحلاقة، كل ذلك يؤدي لجفاف البشرة، فينصح باستعمال زيوت طبيعية لترطيب الجلد حتى لا يتهيج الجلد، ويمكن استعمال زيت جوز الهند والأرغان أو استعمال جل الصبار الذي يمنح الترطيب العميق للبشرة.