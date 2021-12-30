محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأحسن صورة وبإطلالات متنوعة وجذابة تبرز جمالهم خلال حضورهن الحفلات والمهرجانات.

والعديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير فيا تُرى من هي ملكة الموضة في 2021؟

مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الفنانة درة هي ملكة الموضة في 2021؟

ارتدت الفنانة درة عديد من الفساتين المتنوعة والمناسبة لجسمها، بالإضافة إلى أن اختيارها كان موفق، لذا فهي تعتبر أيقونة الموضة لعام 2021.

وتابعت مصممة الأزياء لـ"الخليج 365"، أن تنوعها في اختيار فساتينها من بيوت الأزياء العالمية ساعدها على تبادل الأفكار وعكس الثقافات في الموضة.

وأضافت، تميزت درة بتنوع اختيار قصات فساتينها والأقمشة سواء المطرز أو الكلاسيكي والألوان والملابس التراثية التقليدية.

ولفتت إلى أن اختيارها للمكياج والشعر والمجوهرات والحقيبة والحذاء أيضا كان موفق جدا.