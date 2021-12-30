إطلالات رجالية أثارت الجدل في 2021.. نجوم بملابس تشبه الفساتين (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تنوعت أزياء نجوم الفن خلال الحفلات والمناسبات والمهرجانات المختلفة في عام 2021، إذ اتسم بعضها بالغرابة والميل إلى الملابس التي تناسب السيدات أكثر، بعدما جاءت تسابهت قصاتها مع الفساتين، بعد تنسيقه بالريش بخلاف ألوانها اللامعة والزاهية، التي نالت قدرا كبيرا من الانتقادات.

إطلالات رجالية أثارت الجدل في 2021

ريش وروب محمد رمضان

كانت إطلالات الفنان محمد رمضان، لافتة للأنظار بشدة خلال عام 2021، منها ظهوره وسط حضور جمهور كبير في مسرح اليوبيل، على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث ارتدى «روب»، جاءت ألوانه متداخلة وقصته مشابهة إلى الأزياء النسائية.

وظهر رمضان، خلال إحدى الحفلات الصيفية، بجولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي، بإطلالات مختلفة، تنوعت بين القميص الشيفون، الذي يجمع بين الأبيض والأسود، وآخر متداخل الألوان، وإكسسوارات في منطقة الرقبة بعقد من اللولي.

وأثار أيضا، ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، بإطلالاته الغريبة في حفله الذي أقيم في «زد بارك» بمدنية الشيخ زايد بأكتوبر، بسبب ملابسه الغريبة، حيث ظهر عاري الصدر، مرتديا معطفا طويلا من الفرو، كما ظهر بجاكيت تم تصميمه له بشكل خاص، لإحياء الحفل وكتب عليه عليه «MR.1» في إشارة منه الى لقبه المفضل بـ«نمبر وان».

فستان حسن أبو الروس

حالة من الجدل، أشعلها الفنان حسن أبو الروس، خلال عام 2021، بسبب إطلالاته المختلفة في أحد المهرجانات السينمائية بالغردقة، ما أثار ضده انتقادات وسخرية كبيرة، ليتصدر محرك البحث «جوجل»، إذ ارتدى أزياء تشبه ملابس السيدات، منها فستان بدون أكمام، جاء بمزيج ما بين اللونين الأبيض والموف.

فستان سعد لمجرد

إطلالة تبدو نسائية للفنان سعد لمجرد، أثارت جدلا واسعا، إذ ارتدى جلبابا قصيرا فضفاضا، ذو أكمام منتفخة، منسقا أسفله بنطلون، وكاب وكوتشي باللون الأبيض، معلقا على تلك الإطلالة، خلال برنامج «ET بالعربي»، موضحًا أنه كان يرتدي جلبابا: «الجلباب اتعمل في مراكش من تصميم صديق لي، وهو مغربي وبه لمسة مختلفة، وخارج عن المألوف».

فيما اعتبر البعض إطلالة لمجرد، تشبه الفساتين التي ترتديها السيدات الحوامل، لإخفاء ملامح وبروز بطنهن أثناء فترة الحمل.