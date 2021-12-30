الامارات | معزة تنجب رضيعاً بوجه إنسان وتثير صدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن معزة تنجب رضيعاً بوجه إنسان وتثير صدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة، أنجبت ماعز في منطقة كاشار في ولاية آسام الهندية سخلاً (صغير الماعز) شبيهاً بالبشر، مما ترك أصحابها والسكان المحليين مصدومين.

وتداولت المواقع الهندية الخبر، وأوضحت أنه وُلد الماعز الصغير بعيون وأنف وفم شبيهة بالإنسان، لكن أذنيه تشبه أذني الماعز. ولدت بطرفين ولا ذيل.

تم الإبلاغ عن الحادث في قرية جانجابور في ولاية آسام.

وبمجرد أن سمع القرويون أخبار المخلوق الشبيه بالبشر، هرع الكثيرون إلى منزل شانكار داس لرؤيتها بأنفسهم.

والتقط الكثيرون أيضًا صورة عنزة مشوهة وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.

لسوء الحظ، مات الماعز الصغير بعد فترة وجيزة ودفنه المالك تحت الأرض.

في غضون ذلك، أنجبت الماعز الأم أيضًا رضيعاً آخر كان طبيعيًا وصحيًا.

تم الإبلاغ عن العديد من هذه الحالات المماثلة من عدة أجزاء من الهند، حيث ولدت الأبقار والجاموس والماعز صغاراً مشوهين لهم وجوه ومظاهر تشبه البشر.

وغالبًا ما يعتبرهم المؤمنون بالخرافات في الهند تدخلاً إلهيًا، لذلك تتم عبادته.

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