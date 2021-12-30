أرخص مكان لشراء زينة الكريسماس.. الشجرة بـ20 جنيه وبابا نويل بـ200 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

احتفالات رأس السنة والعام الجديد تدق الأبواب، ويقبل العديد على شراء الزينة بمختلف أشكالها، تعبيراً عن فرحتهم بقدوم سنة جديدة، متمنين تحقيق الأماني والأحلام.

وأجرى "الخليج 365" جولة مصورة في أرخص مكان لشراء زينة رأس السنة، بـ"درب البرابرة" في منطقة العتبة بالقاهرة، لرصد الأسعار وأنواع الزينة المختلفة.

تختلف أحجام وأشكال شجر الكريسماس، حيث يبدأ سعرها من 20 جنيها إلى 500، تختلف حسب طولها وزينتها، فمثلا الشجرة المزينة الجاهزة التي يصل طولها أكثر من متر ونصف بـ450 جنيها.

ويوضح "إسلام" أحد البائعين بمحلات الهدايا والإكسسوارات بدرب البربرة، أن هناك صيحة جديدة في زينة الكريسماس، وهي الطوق الخشبي ويختلف أشكاله وأحجامه ويتراوح سعره من 25 لـ30 جنيها.

وأضاف أن الإقبال يزداد على شراء أيقونة بابا نويل كرمز للكريسماس وتختلف أشكاله وأحجامه من 200 إلى 1200 جنيه.

ومن بين زينة احتفالات رأس السنة، الكرات الصغيرة الملونة والأجراس والميداليات على شكل بابا نويل، وتتراوح سعر الدستة من 10 لـ30 جنيها.

وأضاف أن الإكسسوارات التي تتزين بها الفنادق تباع أيضا في سوق درب البربرة، ومن بينها الغزالة بمختلف أنواعها، وسعرها يختلف حسب الحجم من 250 لـ 500 جنيه وتصل إلى 1200، أما الكرات الملونة ذات الأحجام الضخمة ييبلغ سعر الكرة الواحدة 250.