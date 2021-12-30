كيف تحمي طفلك من الأمراض خلال الطقس المتقلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم وحتى الأحد، مع سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد العامة.

وشهدت القاهرة وعدد من المحافظات سقوط أمطار صباح اليوم الخميس، على أن تكون ذروتها غدا الجمعة، ولذلك نصحت هيئة الأرصاد بالاحتفال برأس السنة في المنازل.

ومع موجة الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة، يكون الأطفال أكثر عرضة للتعرض لنزلات البرد، ولذا نقدم بعض النصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال، وفقًا لموقع verywellfamily

-فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الطقس الخارجي.

-شجعي الأطفال على تجنب الأشخاص الذين من الواضح أنهم مرضى بالزكام أو الأنفلونزا.

-منح الأطفال لقاح الأنفلونزا سنويًا.

-قللي من العدوى أو تجنبيها من خلال عدم إخراج المولود الجديد أو الرضيع الأصغر سنًا والتواجد حول الكثير من الأشخاص الآخرين حتى يكبر.

-إعطائه زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام إلى المدرسة، بدلاً من استخدام صنبور مياه المدرسة، والتي قد تتلوث بالجراثيم، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

-علمي طفلك الأساليب الجيدة لغسل اليدين.

-يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

-علمي طفلك آداب السعال، والتي تصفه الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأنها تعلم الأطفال كيفية إدارة رؤوسهم والسعال أو العطس في منديل يمكن التخلص منه أو داخل مرفقهم إذا لم يكن لديهم منديل ورقي، بدلاً من السعال أو ببساطة، العطس على أيديهم، والذي سينشر الجراثيم بعد ذلك في كل ما يلمسونه.

ونستعرض فيما يلي بعض الأفكار والنصائح لاختيار ملابس الأطفال خلال الطقس البارد، لحمايتهم من نزلات البرد، وفقًا لموقع saisivahospital.

-البقاء دافئًا

يعد اختيار الملابس المناسبة التي ستبقيك أنت وأطفالك دافئين أثناء الأنشطة المختلفة أمرًا مهمًا للغاية، فيجب على الأطفال ارتداء جاكيت دافئ ومقاوم للماء مع أغطية رأس وقفازات.

يفقد الأطفال حرارة الجسم بشكل أسرع من البالغين، لذلك يجب التأكد من أن الطفل يأخذ فترات راحة داخلية كل 30 إلى 40 دقيقة.

-كيفية ارتداء أطفالك الملابس في الشتاء؟

اضبطي الملابس الشتوية وفقًا لاحتياجات الأطفال، وضعي طبقة إضافية من الملابس للرضع والأطفال الصغار حيث يرتديها البالغون في نفس الظروف.

-الحفاظ على التعرض إلى الحد الأدنى من البرد:

لا يتمتع الرضع والأطفال الصغار بنفس درجة تحمل البر

د مثل البالغين، لذا تأكد من أن الطفل يقضي وقتًا أقل في الخارج.

-ارتداء إكسسوارات الشتاء:

لا تنس ارتداء أحذية دافئة، وقفازات أو جواكيت، والقبعات التي تحدث فرقًا كبيرًا في رفاهية أطفالك ورضعك، كما أن أرضية المنزل شديدة البرودة أيضًا، حتى بعد ارتداء الجوارب، من الأفضل أن يكون لديك أحذية للأطفال في المنزل.

-ملابس الأطفال حديثي الولادة :

عليكي تدفئة طفلك جيدًا، مع مراعاه ان تختاري ملابس قطنية،خاصة تلك الملابس التي تلامس جسمه بشكل مباشر.

-ملابس الأطفال من 7 شهور إلى عام :

يجب عليكي أن تعرفي أنه كلما زادت حركة الطفل، كلما تطلّب هذا أن يرتدي ملابس أكثر تكون ثقيلة لأن طفلك يتعرض للهواء بشكل أكثر من الطفل الرضيع، بحيث يمكن أن تزيدي قطعة إضافية على ملابس حديثي الولادة .

-ملابس الأطفال بداية من سنة إلى 3 سنوات :

يجب أن تنتبهي وأن تختاري ملابس طفلك بعناية بمجرد أن يبدأ المشي، لأن الأطفال في هذه الفترة تكون كثيرة الحركة، فيجب تدفئتهم بشكل جيد، فيراعى ارتداء الجاكيت الثقيل عند الخروج من المنزل، وتدفئة القدمين بالجوارب داخل وخارج المنزل.