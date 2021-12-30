أول يوم عدم استقرار.. ماذا يجب أن نرتدي عند الخروج في المطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تشهد مصر أول أيام حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط سقوط أمطار على القاهرة صباح اليوم وأيضا عدد من المحافظات ومنها مطروح والإسكندرية.

وتنشط حركة الرياح اليوم الخميس على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوجد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية).

كما توجد أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد (دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف).​

وعند الخروج من المنزل في هذه الأجواء الباردة قد يحتار العديد فيما يرتديه من ملابس، لذا نقدم لك ما يجب ارتدائه في الطقس شديد البرودة.

وينصح أيضا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، بالبقاء في المنزل أثناء الطقس شديد البرودة، وتذكر هذه النصائح لحماية صحتك وسلامتك خارج المنزل.

- ارتدِ ملابس دافئة، ويجب على البالغين والأطفال ارتداء قبعة أو وشاح أو قناع لتغطية الوجه والفم، وأيضا قفازات ومعطف وأحذية مقاومة للماء.

- يجب عليك اعتماد عدة طبقات من الملابس الفضفاضة، من ثلاث طبقات على النحو التالي:

الطبقة الداخلية:

ارتدِ الأقمشة التي تزود حرارة الجسم ولا تمتص الرطوبة، ويمد الصوف أو الحرير الجسم بالحرار أكثر من القطن.

طبقة العزل:

تساعدك هذه الطبقة على الاحتفاظ بالحرارة عن طريق حبس الهواء الدافئ قرب جسمك، ارتدي الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية، مثل الصوف.

الطبقة الخارجية:

تساعد الطبقة الخارجية على حمايتك من الرياح والمطر والثلج، يجب أن تكون منسوجة بإحكام، ويفضل أن تكون مقاومة للماء والرياح، لتقليل فقد حرارة الجسم.

نصائح أخرى:

- احذر ارتداء الملابس المبللة التي تتسبب في برودة الجسم بسرعة.

- يتسبب التعرق الزائد في فقدان جسمك لمزيد من الحرارة، لذا قم بإزالة طبقات الملابس الزائدة كلما شعرت بالدفء الشديد.

- إذا كنت تعاني من الربو، فإن استنشاق الهواء البارد والجاف يمكن أن يؤدي إلى نوبة ربو. تحدث إلى طبيبك حول كيفية منع نوبات الربو عندما تكون بالخارج في طقس الشتاء وتذكر اتباع خطة العمل الخاصة بالربو.

- كن حذرا أثناء السفر، واستمع إلى تحذيرات السفر الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ولا تسافر في ظروف الرؤية الضبابية.

- تحقق من إمدادات الطوارئ الشتوية وأعد تخزينها في سيارتك قبل المغادرة.

- احمل معك دائمًا ملابس دافئة إضافية وبطانيات. لا تعتمد على السيارة لتوفير حرارة كافية.