أفكار رائعة لقضاء ليلة رأس السنة بالمنزل.. تجنبي الطقس السيئ وفرحي أولادك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع تقلبات الطقس المستمرة في الأيام الأخيرة من عام 2021، وتحذيرات خبراء الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، يزيد البحث عن أفكار بديلة لقضاء ليلة رأس السنة في المنزل، بدلا من الخروج في تلك الأجواء الصعبة، ورغم أن البعض قد يعتقد أن قضاء تلك المناسبة داخل البيت فكرة مملة وغير محببة، إلا أنه يمكن استغلالها بشكل ممتع ومتخلف.

أفكار للاستمتاع بليلة رأس السنة في المنزل

يمكنك تعويض احتفالات ليلة رأس السنة، بخلق حالة من البهجة داخل منزلك، من خلال خريطة من الأفكار المتنوعة وغير المكلفة، وفقا لموقع «tinybeans».

التخطيط للاحتفال

مشاركة الأطفال في التخطيط لحفل رأس السنة، من الأشياء الممتعة لهم، إذ يمكن إعداد بعض المقبلات البسيطة في المنزل، مثل «الفشار».

الألعاب

اختيار مجموعة من الألعاب المختلفة للاستمتاع بهذا اليوم، من الأمور المسلية، التي تجعل السهرة ممتعة ومختلفة.

تزيين المنزل

زينة رأس السنة، ودمية بابا نويل، من الأشياء التي تمنح أفراد الأسرة، إحساسا مميزا وشعورا خاصا بهذا اليوم، كما يمكن استخدام بالونات 2022، كخلفية في أرجاء المنزل.

كتابة الأمنيات

يفضل كثير من الأشخاص، خاصة الأزواج في ختام سنة مليئة بالأحداث، كتابة أمنيات العام الجديد، كي يتم استرجاعها في أوقات لاحقة، خاصة ما يتعلق بالحياة الأسرية والمهنية والأطفال والمدخرات المالية.

فوتوسيشن السنة الجديدة

يمكن صنع ركن خاص للتصوير، فقط كل ما يمكن فعله، ترتيب مساحة من المنزل، حتى تكون جاهزة للتصوير، وتزيينها بزينة رأس السنة، والتقاط الصور مع العائلة في المنزل.

تجميع ذكريات 2021

من الأفكار المختلفة، أيضا، تجميع ذكريات عام 2021، في فيديو ومشاهدته في تلك ليلة رأس السنة، ما يمنح افراد العائلة شعورا بالبهجة والفرحة، من مشاهدة الذكريات المميزة للعام قبل انقضائه.

مشاهدة فيلم جديد

مشاهدة الفيلم المفضل يوم رأس السنة من الخيارات المميزة أيضا، لذلك يمكن اختيار فيلما جديدا، مما يساعد على الشعور بالبهجة والسعادة.

إعداد الحلويات المفضلة

في يوم رأس السنة، يمكن إعداد أطباق من الحلويات المختلفة، التي يفضلها أفراد الأسرة، كنوع من التغيير.