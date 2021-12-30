لقطات من «سبوع» ابن رنا سماحة وسامر أبو طالب.. كاجول ومشاهير ورسالة تتويج (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير السوشيال ميديا، احتفلت الفنانة رنا سماحة، بسبوع مولودها الأول، من زوجها الملحن سامر أبو طالب، اللذان اسماه «مالك»، إذ شاركت مجموعة من صور وفيديوهات الحفل، عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سبوع ابن رنا سماحة وسامر أبو طالب

ظهرت الفنانة رنا سماحة، في سبوع ابنها «مالك»، بفستان قطيفة من اللون الرصاصي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، معتمدة على مكياج هادئ، تناسب مع إطلالتها، فيما ظهر زوجها سامر أبو طالب، بإطلالة كاجول من اللون الرمادي.

ديكورات المولود الجديد تحاوط المشاهير

تضمن الحفل فقرات متنوعة، حيث غلب على المكان ديكورات معبرة عن الاحتفال بالمولود الجديد، وكان من بين الحضور الفنانين محمد شاهين وأحمد جمال ومينا عطا، وعدد من النجوم والأصدقاء المقربين، منهم البلوجر أحلام عادل، التي أعلنت خطبتها منذ أيام، على مصمم الأزياء أحمد العجمي، والبلوجر آية مكرم، التي أثار حفل زفافها -الذي أحيته رنا سماحة- ضجة كبيرة.

رسالة من آية مكرم إلى فراشة السبوع

شاركت البلوجر آية مكرم، صورة لها مع الفنانة والمطربة رنا سماحة، من سبوع المولود الجديد، موجهة إليها رسالة تهنئتها على تتويج الخالق لها عن تعبها، قائلةً: «رنا كانت فراشة بجد، قد إيه تعبتي، وربنا بيعوضك، وهيسعد قلبك، علشان تستاهلي كل الحلو، يا عشرة 4 سنين، ومكملين».

وشاركت أيضا، البلوجر أحلام عادل، صورة تجمعها بالمطربة رنا سماحة، وأرفقت تعليقا عليها، قالت خلاله: «أحلى مامي مالك، ربنا يجعله ذرية صالحة يا رب».

يشار إلى أن رنا، وضعت مولودها الأول «مالك»، داخل إحدى المستشفيات، وبعد أيام نشرت عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، فيديو للولادة، لتكن المطربة الأولى التي توثق لحظات ولادتها، وسط إشادات وإعجاب من المتابعين، معلقة: «أحلى يوم في عمري، لما نور مالك قلبي وحياتي كلها، يا رب احفظه وبارك فيه».