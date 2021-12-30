طريقة عمل «سابليه الشوكولاتة والفانيليا».. حلو الكريسماس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحلويات من أصناف الأطباق الرئيسية التي لا غنى عنها على موائد احتفالات الكريسماس، وتتنوع بين الحلوى الشرقية والغربية، ويظل «السابليه» من أنواع البسكويت المفضلة للكثيرين، ويمكن اعتماده في احتفالات عيد الميلاد وعمله بأشكال تناسب زينة الكريسماس كالنجوم وغيرها، وتقدم «هن» خلال الأسطر التالية طريقة عمله بالشوكولاتة والفانيليا حسب وصفة الشيف «سارة عبدالسلام» مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

مكونات سابليه الشوكولاتة

ثلاث أرباع كوب زبدة طرية «170 جراما»

ثلاث أرباع كوب سكر بودر «86 جراما»

كوب ونصف دقيق «225 جراما»

نصف كوب كاكاو خام «50 جراما»

رشة ملح

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

2 صفار بيض

مكونات سابليه الفانيليا

ثلاث أرباع كوب زبدة طرية «170 جراما»

ثلاث أرباع كوب سكر بودر «86 جراما»

2 كوب دقيق «300 جرام»

رشة ملح

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

2 صفار بيض

إضافات:

سكر بودر

شوكولاتة سايحة «بيضاء -غامقة»

مربى مشمش

مربى فراولة

شوكولاتة قابلة للدهن

لوتس فورماسيل ملون

مكسرات مطحونة

كريز مسكر

طريقة تحضير السابليه بـ«الشوكولاتة والفانيليا»

تضرب الزبدة الطرية مع السكر البودر وسائل الفانيليا حتى يصبح لونها فاتح وتتحول لقوام كريمي هش.

يضاف صفار البيض ويضرب مع الخليط حتى يمتزج تماماً.

تخلط المكونات الجافة وتضاف على الخليط.

تضرب العجينة حتى يمتزج الدقيق ونحصل على عجينة ناعمة سهلة التشكيل.

تترك العجينة لترتاح نصف ساعة في الثلاجة قبل تشكيلها

افردي العجينة على مفرش سيليكون أو بين ورقتين خبز أو بلاستك شفاف مرشوش بالشوكولاتة لسابيليه الشوكولاتة، وبالفانيليا لسابليه الفانيليا.

تفرد العجينة برفق وتقطع بالقطاعات بأي شكل حسب الرغبة، ويمكن اختيار القطاعات على أشكال احتفالات الكريسماس.

يرص السابليه على صينية الخبز ويخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 160 حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.

يترك السابليه ليبرد تماماً قبل أن تنقليه من الصينية، بعد ذلك يزين بالشوكولاتة أو السكر البودر أو المربى أو المكسرات، ذلك حسب الرغبة.

ادهني وجه البسكويت بصفار بيضة مخلوط معه القليل من الحليب والفانيليا للحصول على لون ذهبي.

يمكن إضافة بعض الحلوى الملونة بألوان الأحمر والأخضر المتماشية مع أجواء الكريسماس واحتفالات أعياد الميلاد.