أخطاء بسيطة تزيد من وزنك حتى مع الحميات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

على الرغم من اتباع الحميات الغذائية قد يفاجأ البعض بزيادة الوزن، وقد يرجع سبب ذلك إلى بعض السلوكيات الخاطئة، والتي تؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن، وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح والإرشادات التالية:

وجبات كبيرة أو صغيرة جدا

يمكن للوجبات الكبيرة أو حتى الصغيرة جدا أن تخل بالتوازن الهرموني بالجسم، والعمل على تذبذب مستويات السكر في الدم وإفراز هرمون الجريلين المسؤول عن زيادة الشهية، والشعور بالجوع بسرعة حتى بعد تناول الطعام مباشرة.

عدم تعدد العناصر الغذائية

الجريلين هو هرمون حساس جدا لا يتأثر فقط بحجم وجبة الطعام وإنما بمضمونها أيضا؛ حيث يتم إطلاق الهرمون المسؤول عن الشهية عند تناول الوجبات ذات المحتوى المنخفض من الدهون أو الألياف أو البروتين.

وأشار خبراء المجلة الألمانية إلى أن النشاط البدني الجيد يعود بالنفع على الجسم، لكن الطاقة المستهلكة أثناء التمرين يجب إعادة شحنها بالجسم مرة أخرى، وتؤدي التدريبات المكثفة إلى زيادة نشاط التمثيل الغذائي، ويمكن أن يستمر تأثير الاحتراق اللاحق لمدة تصل إلى 24 ساعة، وعند إمداد الجسم خلال هذه المرحلة بوجبات صغيرة، أو مواد غذائية فقيرة يشعر الانسان بالتعب، والنتيجة إفراز المزيد من الجريلين، ومعه يشعر الانسان بالجوع.

التوتر

الشعور بالتوتر له تأثير كبير على الإحساس بالجوع، وكلما زاد توتر الشخص زاد معه إفراز الكورتيزول، الذي يزيد من الرغبة في تناول الطعام.

الاعتماد على السوائل

يختلف تعامل الجسم فيما يخص الهضم مع السوائل عن الوجبات العادية، والذين يعتمدون على عصائر المكملات الغذائية والبروتين سيشعرون دائما بالجوع، لأن السعرات الحرارية السائلة ليست مرضية مثل الأطعمة العادية، كما أن العصائر تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، الذي يعزز إفراز الإنسولين، وبالتالي ميل الجسم لتخزين الدهون.