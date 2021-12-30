مجلة ألمانية: بعض أنواع موسلي الفاكهة قد تحتوي على مبيدات محظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أشارت مجلة "أوكو تست" الألمانية إلى أن موسلي الفاكهة يعتبر من الأطعمة الصحية، إلا أن بعض الأنواع تتضمن الكثير من السكر أو حتى آثار لمبيدات حشرية، كما أكدت المجلة الألمانية على وجود الكثير من الأنواع "الجيدة للغاية" من موسلي الفاكهة.

واختبرت المجلة الألمانية 50 نوعا من الموسلي بنسب فاكهة من 7 إلى 55%، وقد نال 21 نوعا منهم تقييم "جيد جدا"، وكان تقييم "ضعيف" من نصيب 19 نوعا، بسبب وجود آثار لحوالي 31 مبيد حشري يحظر استعمالهم في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مبيد الفطريات كاربيندازيم وفاموكسادون، بالإضافة إلى وجود 7 أنواع أخرى من موسلي الفاكهة تحتوي على مواد محظور استعمالها في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت مجلة "أوكو تست" أيضا إلى تلوث بعض أنواع موسلي الفاكهة بمكونات الزيوت المعدنية، حتى أن الموسلي العضوي يحتوي على هيدروكربونات الزيت المعدني العطري (MOAH)، وتندرج المركبات المسرطنة ضمن هذه المجموعة من المواد.

وأكد خبراء المجلة الألمانية أيضا على أن هناك بعض الأنواع تحتوي على كمية كبيرة من السكر، ولا تشير عبارة "لا يوجد سكر مضاف" إلى محتوى الحقيقي للسكر، لدرجة أن بعض أنواع الموسلي يتكون ربعها أو أكثر من السكر وبدون أن تشتمل قائمة المكونات على سكر أو قصب السكر أو شراب الجلوكوز، ويأتي ذلك من الفاكهة المجففة الموجودة به، ونصحت المجلة الألمانية بألا تزيد نسبة السكر في موسلي الفاكهة عن 15% عند تقديمه كوجبة غذائية للأطفال.