البطاطس لعلاج الهالات السوداء «مش للأكل بس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني كثير من السيدات من مشكلة الهالات السوداء؛ وذلك بسبب عوامل عديدة منها أسلوب الحياة غير الصحي والنوم غير الكافي والإجهاد، وسوء التغذية، وبعض المشاكل الصحية المزمنة، ومشاهدة التليفزيون أو العمل أمام الكمبيوتر لفترة طويلة وأيضا قلة ترطيب البشرة، وبالنسبة لآخرين تلعب الجينات دورا كبيرا في هذه المشكلة فممكن أن تكون هناك عوامل وراثية هي السبب، ولحسن الحظ أن الحل للتخلص من الهالات السوداء موجود في الوصفات المنزلية، أهمها وأبرزها البطاطس، التي ثبت أنها تعالج الهالات السوداء بشكل فعال، طبقا لذلك تقدم لك «هن» طرق مختلفة للتخلص من الهالات السوداء وفق موقع healthyandpretty

البطاطس بديل للمنتجات الباهظة

لست بحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن بعد الآن، فأصبح بإمكانك العثور على «الكاتيكول» في البطاطس، وهو مركب يُعرف بتأثيره الكبير في التفتيح البشرة، ويوجد في مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة، وهو مثالي للتخلص من الهالات السوداء، كل ما عليك فعله هو تقطيع شريحة رفيعة ووضعها على عينيك لبعض الوقت.

الطريقة الصحيحة لاستخدام البطاطس لعلاج الهالات السوداء

قطعي البطاطس إلى شرائح رفيعة وضعيها تحت العين مباشرة، لكن كوني حذره من دخول ماء البطاطس إلى عينيك، فقد يكون ذلك مزعجًا للغاية ويفسد عليك تجربتك.

أو ابشري ثمرة من البطاطس ثم ضعها في منديل تحت عينيك.

تأكد من تكرار هذه العملية يوميًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

فاستخدامها بانتظام، يمكنك من تحقيق نتائج رائعة.

نصائح لاختيار البطاطس المناسبة

يجب استخدام البطاطس العادية، فالبطاطس الحلوة أو الحمراء ليست مناسبة لهذا الغرض، يجب أن تتأكد من تنظيف البطاطس جيدًا بالماء قبل استخدامها.

أهم فوائد البطاطس للبشرة

فالسر وراء ذلك هو مجموعة من الخصائص المفيدة الموجودة في البطاطس،B1 و B3 و B6 و C فهي مليئة بالفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور.

معروفة بخصائصها المضادة للشيخوخة فهي تقلل من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وتتحكم في إنتاج الدهون وتحارب حب الشباب.

وبكونها باردة بشكل طبيعي، فيعتبر تأثير التبريد هذا مفيد جدا في تقليل التورم حول العينين المجهدة، وتساعد على تهدئة خلايا الجلد الملتهبة.