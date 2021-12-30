مزايا وعيوب تحديد أهداف أسبوعية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

إذا أردت تحقيق نجاح مهني وشخصي، تحتاج إلى التعود على تحديد أهداف أسبوعية قصيرة المدى. وهذه الأهداف قوية للغاية لتذكيرك بالاتجاه الذي تريده في حياتك. ولكن رغم أثرها الرائع على تقدمك، فلاتزال تشكل بعض الانتكاسات. وفيما يلي مزايا وعيوب الأهداف الأسبوعية قصيرة المدى.

مزايا تحديد الأهداف قصيرة المدى:

تساعد في تحسين التركيز:

أفضل شيء فيما يتعلق بالأهداف قصيرة المدى أنها تسمح لك بأن يكون لديك مسار واضح تجاه تحقيق أي هدف طويل المدى، بحسب موقع "لايف هاك". الحصول على خطة عمل أقصر سوف يساعدك على تجنب أي وسائل تشتيت وضمان وصولك إلى كل نقطة تقدم.

تشجع على التوقف عن التسويف:

التسويف هو عادة شديدة الخطورة تواجه أغلب الأشخاص. وللأسف، يسقط الكثيرون في هذا الفخ في حال كانوا يركزون على أهداف طويلة المدى التي يمكن أن يبدو في بعض الأوقات أنه لا يمكن إدارتها. عندما تحدد أهداف قصيرة المدى يمكنك بسهولة التغلب على التحديات وألا يكون لديك مساحة للتسويف.

بناء الثقة في النفس:

أحد أهم الفوائد للأهداف قصيرة المدى هو أنها تسمح لك بقياس انتاجك. ورؤية نفسك تنجح سوف يساعدك في بناء احترام الذات. وفي المقابل، سوف تشعر أنك محفز بشكل أكبر ومشغول.

المساعدة في إدارة جدولك بفاعلية أكبر:

تساعد الأهداف الأسبوعية قصيرة المدى في تبسيط تركيزك وجعلك أكثر إنتاجية. وعندما تحدد أهداف قصيرة المدى كل أسبوع يكون لديك شيء تعمل عليه كل يوم ولا تهدر وقتك في ملاحقة أشياء لا تتماشى وأهدافك.

عيوب تحديد أهداف قصيرة المدى:

ربما تقتل إبداعك:

إذا كان يومك مليئا بقوائم مهام وأهداف قصيرة المدى فسوف تقيد ببساطة الابتكار والابداع لديك. وهذا خطير إذا كان لديك أهداف محددة يمكن أن تحد من كيفية القيام بالأمور. وعندما تحدد الأهداف ،لا تقل وداعا للسيطرة الإبداعية. ببساطة دع نفسك تستمع بالرحلة حتى تحقق ما تريد حدوثه..

زيادة الشعور بالضغط:

هذه إحدى أخطر الانتكاسات للأهداف قصيرة المدى. عندما يكون لديك الكثير من الأهداف، فسوف يذهب عقلك إلى أسلوب الفرار أو المواجهة. تأكد ألا تغرق نفسك بالأهداف والتزم بالاهداف الواقعية فقط.

يمكن أن تتسبب في شعور بالفشل:

تخيل أنك حددت خمسة أهداف قصيرة المدى للأسبوع. وحتى إذا أنجزت أربعة منها فقط، ربما يجعلك ذلك تشعر بالفشل. وتذكر أنه من الطبيعي ألا تفي بكل أهدافك قصيرة المدى. وإذا حدث هذا، ببساطة قم بتقييم أين أخطأت واعتبرها فرصة للتعلم.