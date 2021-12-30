طريقة عمل السحلب مثل «الكافيهات» داخل المنزل.. «طعم جنان»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال فصل الشتاء وبالتزامن مع الشعور بالطقس البارد، يحرص الكثير من الأشخاص على تناول كوب السحلب للحصول على الدفء، فضلًا عن مكوناته الغذائية المختلفة التي تتميز بفوائدها الصحية المتنوعة، لذلك نقدم لكي طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السحلب مثل الكافيهات

- مقادير عمل السحلب

كوب لبن بودرة

كوب سكر بودرة

كوب أرز مصري مطحون أو دقيق أرز

3 ملعقة كبيرة نشا

جوز هند

فانيليا

لبن

عسل للتحلية

سمسم محمص

فول سوداني

- طريقة تحضير السحلب

إخلطي اللبن البوردة والسكر البودرة والنشا والأرز المطحون مع الفانيليا وجوز الهند وجزء من السمسم المحمص.

قلبي حسب كمية اللبن كمية من الخليط على النار.

أضفي العسل للتحلية حسب الرغبة.

صبي السحلب فى كوبايات، وأضيفى على الوجة فول سودانى مجروش وسمسم محمص وقدميه.

طريقة عمل السحلب الصيامي

- مقادير عمل السحلب الصيامي

نصف كوب نشا

نصف كوب رز بودرة

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب جوز هند ناعم أو أكثر كوب مبيض قهوة

نصف كوب سمسم محمص

لتر ماء

مكسرات مشكلة

زبيب

- طريقة تحضير السحلب الصيامي

يخلط الأرز مع النشا والسكر البودرة وجوز الهند ومبيض القهوة والسمسم المحمص والمكسرات، ويعبأ في برطمان.

يذوب حسب الرغبة 4 ملاعق من الخليط في لتر ماء على البارد.

يرفع الخليط على النار حتى الحصول على القوام المناسب، ثم يقدم ساخنا ويزين بالمكسرات والزبيب.

طريقة عمل بودينج السحلب

- مقادير عمل بودينج السحلب

2 كوب لبن

6 ملعقة كبيرة نشا

ربع كوب ماء

ربع كوب سكر

ملعقة كبيرة ماء ورد

مكسرات

عسل

- طريقة تحضير بودينج السحلب

يسخن اللبن والماء على النار مع ماء الورد، وعندما يبدأ في الغليان يضاف مزيج السكر والنشا.

يقلب حتى يسمك قوامه، ويترك لتهدأ حرارته ثم يصب في الكاسات.

يوضع في الثلاجة حتى يبرد، ويتماسك ويزين بالمكسرات والعسل ثم يقدم.