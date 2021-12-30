الامارات | دبي تستقبل العام الجديد بـ 36 عرضاً للألعاب النارية في 29 موقعاً

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستقبل العام الجديد بـ 36 عرضاً للألعاب النارية في 29 موقعاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر دبي من أبرز المدن التي يترقّب العالم مشاهدة احتفالاتها بالعام الجديد، وما تشمله من تجارب وفعاليات مميزة بهذه المناسبة، متضمنة مجموعة متنوعة من الحفلات الموسيقية، والعروض الترفيهية، وحفلات العشاء، والعروض الفريدة والمبتكرة مثل عروض «الدرون» الضوئية، علاوة على الألعاب النارية التي تشكل أحد أهم مظاهر الاحتفال، بالإضافة إلى تجارب التسوق الفريدة، التي يفضلها الجميع، والتي تحظى باهتمام وسائل الإعلام العالمية وتنقلها عبر بث مباشر.

وستتاح خلال احتفالات العام الجديد فرصة مشاهدة عدد أكبر من عروض الألعاب النارية التي سيصل عددها هذا العام إلى 36 عرضاً من المقرر تنظيمها في 29 موقعاً في مناطق متفرقة في دبي، حيث يمكن مشاهدة العروض في المواقع التالية: سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف، دبي فستيفال سيتي مول، القرية العالمية، أتلانتس النخلة، برج العرب، نادي الإمارات للغولف، وذي بوينت، برواز دبي، وتاون سكوير. وهناك أيضاً مجموعة من الفنادق التي تحتفل بحلول عام 2022 بالألعاب النارية بما في ذلك بارك حياة دبي، منتجع جبل علي للغولف، منتجع فور سيزونز- جميرا، فندق جميرا زعبيل سراي، منتجع باب الشمس الصحراوي، فندق العنوان مونتجمري، لو رويال ميريديان بيتش ريزورت آند سبا، منتجع سوفيتيل بالم جميرا، ون آند أونلي جزيرة النخلة جميرا، بلازو فيرساتشي- دبي، منتجع ومساكن بولغري- دبي، نشاما تاون سكوير دبي، عقارات جميرا للغولف، منتجع وسبا نيكي بيتش، فيستا ماري نخلة جميرا، بالم بيتش النخلة، ون آند أونلي رويال ميراج.

وتتزامن احتفالات رأس السنة هذا العام مع مبادرة «#وجهات_دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام في وقت سابق من الشهر الجاري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، للتعريف بأماكن متميزة في دبي بعضها لا يوجد له مثيل في العالم، وإبراز ما تضمه من فعاليات متنوعة على مدار العام سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وكذلك فنية وترفيهية، بينما يضم العديد من تلك الوجهات كذلك احتفالات العام الجديد، إذ تهدف المبادرة إلى التعريف بما تتيحه وجهات دبي المتميزة من خدمات ومميزات تناسب جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار سواء من مواطني الدولة والمقيمين وكذلك الزوار.

وتؤكّد استضافة دبي لقائمة الفعاليات والأنشطة المتميزة من مكانتها البارزة وجهةً مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وكذلك المكان المثالي للاستمتاع باحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، لاسيما وأن الإمارة قد تمكّنت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشاملة من استعادة حيوية كافة القطاعات والأنشطة. وتعزز الاحتفالات الثقة بين السكان والزوار من خلال تسليط الضوء على دبي واحدةً من أكثر الوجهات أماناً في العالم، كما تسهم الفعاليات الاحتفالية المتنوعة في تنشيط قطاع السياحة ومن ثم الاقتصاد بشكل عام، مدعومةً بنجاح «إكسبو 2020 دبي».

وبينما تستعد دبي لتكون بأبهى حلتها خلال الاحتفال برأس السنة الجديدة، يقدم مهرجان دبي للتسوق وجدول فعاليات دبي مجموعة متكاملة من الفعاليات والاحتفالات في جميع أنحاء الإمارة خلال هذه الفترة.

وأعلنت حكومة دبي الإجراءات الوقائية اللازم تطبيقها خلال احتفالات العام الجديد وفي مختلف المواقع وضمن كافة الأماكن سواء المغلقة منها أو التي سيتم تنظيمها في الهواء الطلق، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامات والتي تعد من أهم الضمانات لحماية سلامة وصحة جميع المشاركين في الاحتفالات، وسيتم تطبيق الغرامة بقيمة 3000 درهم على المخالفين، من أجل تأكيد أعلى مستويات الالتزام ومن ثم أعلى درجات السلامة للجميع، فضلاً عن مراعاة التباعد الاجتماعي وغيرها من تدابير هدفها في المقام الأول ضمان الأجواء الآمنة لكافة المشاركين في الاحتفالات.

احتفالات «إكسبو 2020 دبي»

تتضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في «إكسبو 2020 دبي» فعاليات ممتعة وعروض الألعاب النارية التي تضمن استمتاع كافة أفراد العائلة، مع إضفاء أجواء حماسية قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد. ويقدّم اثنان من أبرز منسقي الموسيقى العالميين، وهما أرمين فان بيورن، وديميتري فيغاس، عروضاً موسيقيةً ترفيهيةً. كما يمكن للزوار مشاهدة العروض الموسيقية المذهلة في ساحة الوصل قبل الاختتام الكبير للأمسية بعرض للألعاب النارية المذهلة.

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