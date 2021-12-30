الامارات | باحثة إماراتية تفوز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة إماراتية تفوز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الدكتورة نعيمة الحوسني، من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات 2020-2021، فئة «الرحلة المترجمة» عن كتاب «خرائط ورحلات السفر في أعماق إفريقيا 1795 – 1797» للكاتب والمستكشف الإسكتلندي منغو بارك، وذلك بحسب ما أعلنه المركز العربي للأدب الجغرافي «ارتياد الآفاق في أبوظبي ولندن». وتبنت الجائزة إصدار الكتاب في طبعة جديدة، بالتعاون مع «دار المتوسط» في ميلانو الإيطالية، ويمنح المركز جوائز ابن بطوطة سنوياً منذ عام 2003 لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة عربياً. وأكدت الحوسني أن «الفوز هو إنجاز جديد للثقافة والإبداع الإماراتي الذي بات يتصدر خارطة فن الترجمة، عبر نخبة من المشروعات التي تسهم اليوم في نقل ثقافات العالم، ونقل ما في خزانة أدب الرحلة إلى لغات مختلفة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news