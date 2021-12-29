موسم الأعياد.. 5 أشياء يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الطعام خارج المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

موسم الأعياد يعني وجبات العشاء العائلية، وتنقلات المطاعم، وطلب الأطعمة عبر الإنترنت، ولكن عندما تكون في مزاج رائع، فمن السهل أن تفرط في تناول الطعام.

قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام وخيارات الطعام السيئة إلى الانتفاخ وزيادة الوزن بسبب احتباس الماء، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدمير خطط الأكل الصحية الخاصة بك، لا نعني بهذا أنه لا يجب أن تستمتع بنهاية العام أو تأكل شيئًا من الخارج، نوصيك فقط بالبقاء حذرًا واتخاذ خيارات صحية.

تخريب نظامك الغذائي والاستسلام لرغباتك مرة أو مرتين أمر جيد، وأي شيء أكثر من ذلك ليس صحيا، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الطعام بالخارج في موسم الأعياد مع اقتراب العام الجديد 2022 وفقا لموقع timesofindia.

لا تجوع نفسك

عندما تعلم أن عليك الخروج لتناول العشاء، لا تجوع نفسك طوال اليوم، يعتقد الكثير من الناس أنه من الأفضل عدم تناول أي شيء أو تناول كميات أقل من الطعام طوال اليوم عندما يكون لديك خطط لتناول الطعام في الخارج في المساء.

الحقيقة هي أنه لا يساعدك في الحفاظ على عدد السعرات الحرارية، بل سيجعلك تفرط في تناول الطعام، قد لا تدرك وتستهلك أكثر من كمية منتظمة من الطعام، مما قد يجعلك تشعر بالانتفاخ وعدم الراحة بعد ذلك.

تناول شيئًا قبل الخروج

إذا كنت تريد الحفاظ على صحتك، فتناول شيئًا قبل الخروج، لا ينبغي أن يكون وجبة ثقيلة ولكنه يشبع بما يكفي لمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

تعتبر الفاكهة أو الزبادي بعض خيارات الطعام الصحي التي يمكنك تناولها قبل وجبتك الكبيرة في اليوم.

ابق رطبًا

سبب رئيسي آخر للإفراط في تناول الطعام هو تناول كمية غير كافية من الماء في اليوم.

يمنعك شرب الماء من الإفراط في الأكل ويساعد على اتخاذ خيارات صحية عند طلب الطعام، عندما تكون مصابًا بالجفاف، فإن عقلك يربكه على أنه علامة على الجوع، يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، على الرغم من أنه يعني فقط أنك "عطشان"، في الشتاء لا يشرب الناس كمية كافية من الماء حيث لا يشعرون بالعطش مما يجعلهم يأكلون أكثر من اللازم.

توخي الحذر عند إضافة الطعام إلى وجبتك

من الجيد أن تطلب طعامك المفضل، فقط تأكد من تناولك للطعام وفي نفس الوقت تطلب بعض الخيارات الصحية، أضف كل شيء إلى طبقك بشكل مناسب، حتى لا تشعر بالذنب لاحقًا لتناول الأطعمة غير الصحية أو إتلاف الدايت الخاص بك، والخضار، البروتين، الألياف الصحية، يجب أن يتكون طبقك من كل هذه الأشياء.

تذوق طعامك

بدلًا من التسرع في طلب أو تجربة أطعمة مختلفة، استمتع بما تفضله أكثر ذلك، تناول الطعام ببطء واستمتع بكل قضمة، عندما تكون راضيًا عن طعامك، فلن تتوق إلى المزيد وستنتهي من الطعام بسهولة عندما تشعر بالشبع .