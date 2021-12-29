3 أبراج الأقل حظا ماليا في عام 2022.. بينهم الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

المال جزء مهم من حياتنا، والجميع حريص جدًا على معرفة كيفية ربح مبلغ كبير منه بأسرع وأسهل طريقة ممكنة، لكن كل هذا غير ممكن بدون الاجتهاد والعمل الجاد.

وإن كنت ممن يتابعون توقعات الأبراج، فإننا نذكر لكم الأبراج الأقل حظا ماليا في عام 2022، وذلك كما ذكر في موقع "timesofindia".

-الحمل

قد تكون بداية عام 2022 صعبة بعض الشيء بالنسبة لك، وهناك احتمالية أن تصاب بالعدوى أو المرض فجأة، لكنك ستتعافى بسرعة، وستكون أيضًا منخفضًا في الموارد المالية.

-الثور

ستكون هناك فرص لكسب أموال وتمويل من مصادر غير معروفة، وستشعر بعدم الأمان حيال ما يحصل، وستبتعد عنه، وستواجهك الكثير من المشاكل المالية.

-الأسد

من المحتمل أن تواجه موقفًا صعبًا فيما يتعلق بأموالك، وسيكون هناك الكثير من الالتباس فيما يتعلق بحسابات أموالك والتي ستقودك في النهاية نحو السقوط.