طريقة لف الطرح الأنسب للوجه.. 3 أفكار جديدة وأنيقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تجددت طريقة لف الطرح في الآونة الأخيرة، وتعددت أشكالها حسب وجه المرأة ونوع خامة القماش سواء كانت «شيفون أو كريب»، ولأن كل فتاة تريد أن تصبح بشكل لائق وجذاب، وتزامنًا مع الاحتفال بالعام الميلادي الجديد بعد ساعات قليلة، تستعرض «هن» خلال التقرير التالي أفضل صيحات طريقة لف الطرح التي تضفي جمالًا للفتيات، وفقًا لموقع «style craze» نرصد أبرزها فيما يلي:

- طريقة لف الطرحة بدون دبوس

قومي بوضع الطرحة على الرأس، ويكون اتجاه أحد طرفها أطول من الآخر، ثم اقلبي طرفي الطرحة عكس اتجاهمها على الكتف، كما يمكن ترك أحد أطرافها إلى الأمام لتغطية الصدر.

طريقة لف الطرحة المطبوعة

قومي بوضع طرف الطرحة المطبوع على الصدر، ثم قومي بلف الطرحة من الطرف الآخر، تضفي هذه الطريقة مظهرًا رقيقًا للملابس.

طريقة لف الحجاب مع النظارة

إذا كنت ترغبين في ارتداء النظارة مع الحجاب بشكل عصري، يمكنك فعل ذلك بطريقة سهلة وبسيطة، استخدمي «بندانة» لتغطية الرأس، ثم قومي بلف الطرحة بشكل بسيط، بحيث يسهل ارتداء أو خلع النظارة.

نصائح عند ارتداء الطرحة

هناك مجموعة من النصائح للفتيات المحجبات:

- لثبات الحجاب لمدة طويلة خلال اليوم، احرصي على وضع البندانة المصنوعة من القطن على الرأس أسفل الحجاب لتثبيته.

- احرصي على اختيار الألوان المناسبة للون بشرتك، والتي تظهر جمالها وتعمل على تفتيحها.

- تجنبي ارتداء الحجاب المطبوع مع الملابس المنقوشة، حتى تتألقي بمظهرًا رقيق وعصري.

- ابتعدى عن الإفراط في وضع مستحضرات التجميل، حتى يكون ملامحك واضحة مع لفة الحجاب.

- تجنبي عمل الحجاب المتعدد الطبقات، لموازنة المظهر العام والتألف بمظهرًا أنيقًا.

- احرصي على تنسيق حجاب من نفس لون الحذاء، بالإضافة إلى اختيار الشنطة التي تلائم الملابس.

- إذا كنت متأخرة على موعد خاص بك، يمكنك الاستعانة بلف الحجاب بدون دبابيس، إذ تعتبر من الطرق السريعة التي لا تأخذ وقت.