تفاصيل طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل.. وسمية الألفي تعلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات الماضية، تلقى جماهير الفنان أحمد الفيشاوي خبرًا صادمًا عن حياته الزوجية، إذ أعلنت زوجته ندى الكامل خبر انفصالهما عبر صفحتها الرسمية على تطبيق تبادل الصور «إنستجرام»، وذلك بعد لحظات رومانسية جمعتهما، ترجمت إلى قصة حب وثقتها الكاميرات في المناسبات المختلفة والمهرجانات.

تفاصيل طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وعن تفاصيل طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل، لم تتضح بعد أسباب الطلاق، لكن «ندى»، كشفت فى منشورها أن الطلاق وقع في يوم 21 من الشهر الجاري، وتابعت في منشورها: «ربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرًا».

وطالبت ندى الكامل عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالها، متابعة: «اعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس»، في النهاية عبرت عن تقديرها واحترامها لـ أحمد الفيشاوي بعد حياة زوجية دامت لـ4 أعوام.

سمية الألفي تعلق على انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

بينما قالت الفنانة سمية الألفي، والدة الفنانة أحمد الفيشاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، تعقيبا على قرار الانفصال، إنها لا تريد التدخل في الأمور الشخصية، ولا تحب أن تتحدث عنها، وتمنت التوفيق لهما في حياتهما الخاصة بعد الانفصال.

كما صرحت مصادر مقربة من الطرفين، بأن أحمد الفيشاوي حاول حل الخلاف مع ندى الكامل، لكن كل محاولته انتهت بالفشل، حتى جاء ظهوره لأول مرة من غيرها في العرض الخاص لفيلم «ريستا»، موضحًا أن والدته الفنانة سمية الألفي تحاملت على نفسها رغم حالتها الصحية السيئة، للتواجد بجانبه في العرض الخاص.

وتجنب أحمد الفيشاوي الظهور أمام الصحفيين حتى لا يسأل عن سبب غياب ندى الكامل عن العرض الخاص للفيلم، فدخل مسرعًا إلى قاعة العرض بعيدًا عن الكاميرات، وذلك منعًا لسؤاله عن غياب ندى الكامل.