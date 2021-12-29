الامارات | مصري يسير في الشارع عارياً بعد وفاة والده ونشوب خلافات مع طليقته

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يسير في الشارع عارياً بعد وفاة والده ونشوب خلافات مع طليقته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القوات الأمنية بمنطقة الشيخ زايد في مصر القبض على شخص كان يسير عارياً على طريق المحور المركزي الخدمي، بعد تلقي قسم شرطة أول الشيخ زايد بالقاهرة، بلاغاً من أحد الأهالي يفيد برصده ورأيته.

وأوضحت التحريات أن الشخص قد أصيب باضطراب نفسي بعد وفاة والده، ونشوب خلافات أسرية بينه وبين طليقته.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ، جرى ضبط الشخص المشار إليه وتوفير ملابس له، وتبين بعد إجراء التحريات الأولية أن المذكور يبلغ من العمر 43 عاماً وحاصل على ليسانس لغات، ويعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد وفاة والده ونشوب خلافات مع طليقته.

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