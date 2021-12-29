إطلالات اليوم: هيفاء وهبي جريئة.. وأيتن عامر ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رنا رئيس:

ارتدت الفنانة رنا رئيس فستانا بأكمام باللون الأسود اللامع ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

داليا مصطفى:

ظهرت الفنانة داليا مصطفى ببلوزة بأكمام شفافة باللون الأسود مع بنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هند صبري:

أطلت الفنانة هند صبري ببدلة باللون الأسود ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وكوليه.

أيتن عامر:

وارتدت الفنانة أيتن عامر سويت شيرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

هيفاء وهبي:

تألقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان باللون الأسود ونسقت معه بالطو وحذاء وقفازات بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.