أول تعليق من أسرة ندى الكامل بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي.. تفاصيل الحالة النفسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال خبر انفصال الفنان أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل، يثير اهتمام رواد السوشيال ميديا، بعدما كشفت الأخيرة عن طلاقها، بصورة رسمية قبل ساعات من خلال منشور على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والذي سرعان ما أثار تعاطف الكثير من المتابعين مع الثنائي، خاصة عقب ظهورهما في العديد من من المناسبات بلحظات وصور رومانسية تُرجمت إلى قصة حب.

شقيقة ندى الكامل تكشف عن حالة شقيقتها بعد الانفصال

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، كشفت السيدة رانيا الكامل، شقيقة ندى الكامل، عن الحالة النفسية للأخيرة بعد إعلانها نبأ الانفصال عن أحمد الفيشاوي، موضحة أنها جيدة: «هي كويسة وبخير».

انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل

وقبل ساعات كانت أعلنت السيدة ندى الكامل، نبأ انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، موضحة أن الانفصال وقع في 21 من ديسمبر الجاري.

ندى الكامل: «كنت نعم الزوجة»

وفي تعليقها الذي دونته ندى الكامل، قالت إنها لا ترغب في الخوض بأزمة انفصالها عن زوجها، مراعاة لمشاعر أطفالها وأسرتها، لافتة إلى أنها عاشت مع الفيشاوي أربعة أعوام، كانت خلالها نعم الزوجة والسند، وأعطت له كل ما تملك من حب وتضحية كي يشعر بالراحة، لكنها تعتقد الآن أن الأخير سعيد دونها وليس تعيسًا.

واختتمت «الكامل» منشورها، وهي تتمنى لنفسها السعادة، كما أعربت عن علاقتها الطيبة بأحمد الفيشاوي، وأنها أعطاها كافة حقوقها الشرعية، وسوف تظل تحبه دائمًا كصديق، مدونة: «أتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها».

إلغاء متابعة وحذف صور

وتبين قبل وقت قليل، أن ندى الكامل، قامت بحذف المنشور الذي أعلنت خلاله نبأ الانفصال، فضلًا عن صورها التي جمعتها بأحمد الفيشاوي، ومتابعتها لحسابه على موقع «انستجرام».