طريقة تدميس الفول في المنزل.. خلطة سحرية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفول المدمس.. من أشهر الأكلات التي يتناولها الجميع باستمرار في وجبات الإفطار بشكل يومي، لفوائده المتعددة على الجسم، إذ يحافظ على صحة الكلى، وتنظيم معدل ضغط الدم، فضلًا عن مذاقه الشهي، لذا تحرص السيدات وربات المنازل على تقديمه إلى أسرهن.

وتحرص السيدات على تقديم وجبة الفول والإبداع بنكهات مختلفة، لذا تستعرض «هن» خلال التقرير التالي، طريقة تدميس الفول وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، عبر برنامجها «على قد الإيد» المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

مكونات تدميس الفول

- نصف كيلو فول.

- كوب عدس أصفر.

- بصلة مبشورة.

- 3 فصوص ثوم.

- ملعقة كبيرة من الكركم.

- ثمرة طماطم.

- نصف كوب من الفول المدشوش.

طريقة تدميس الفول في المنزل

- قومي سيدتي بإحضار الفول وتنقيته جيدًا، حتى تتأكدي أنك تخلصتي تمامًا من الشوائب.

- اغسلي الفول بالماء، وغيري المياه على مرات متتالية حتى تكون المياه نظيفة، وتتمكني من بقائه بها للنقع في الماء لمدة ساعتين.

- قومي سيدتي بإحضار الفول وتنقيته جيدًا، حتى تتأكدي أنك تخلصتي تمامًا من الشوائب.

- اغسلي الفول بالماء، وغيري المياه على مرات متتالية حتى تكون المياه نظيفة، وتمكني من بقائه بها للنقع.

- ضعي الفول في مصفاه حتى تتخلص من المياه جيدًا.

- احضري الفول وضعيه في القدر الخاص بالتدميس، أو في وعاء آخر ذات غطاء محكم.

- قومي بوضع الجزر، والعدس، والفول المدشوش، والكركم والبصل والثوم والطماطم إلى القدر.

- اتركي الفول على النار لمدة 4 ساعات، أو حتى ينضج تمامًا.

- احرصي على تزويده بالماء في حالة جفافه.

- عند تمام النضج، احضري الفول من على النار، واتركيه يبرد قليلًا.

- يمكن تعبئته في علب بلاستيكية، وحفظها في الفريزر.