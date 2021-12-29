مكياج الكريسماس في 9 خطوات.. هاديء وجذاب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أقل من 48 ساعة، ويبدأ العام الميلادي الجديد 2022، باحتفالات وسهرات تختلف عن المناسبات الأخرى، إذ تلجأ العديد من الفتيات للسهرات الليلية خارج المنزل، مع الحفلات والاحتفالات الصاخبة رفقة الأسرة والمقربين، والذي يتطلب منها معرفة أحدث خطوط الموضة ليست فقط في الملابس والإطلالات، ولكن في المكياج، والألوان الأكثر تألقًا لهذا العام.

وبين الموسم والآخر تظهر العديد من صيحات الموضة في المكياج، التي يمكنك تطبيقها والاختيار بينهم وفقا للون بشرتك، وإطلالتك.

موضة مكياج الكريسماس 2022

وفي هذا الصدد، كشفت خبيرة التجميل نسمة غنيم، عن موضة خطوط وصيحات مكياج هذا العام 2022، مؤكدة أن الأمر يتوقف على شكل الوجه، وتطبيق اللون مع لون البشرة والملابس التي من المقرر أن ترتديها.

مكياج العيون موضة العام

ونصحت «غنيم» خلال حديثها لـ«هن» بضرورة اختيار مكياج العيون المناسب لرسمة العين، وشكل الجفن، مؤكدة أن موضة العام هي «الآيلاينر» المرصع بالفصوص اللامعة: «أسود فحمي وبيتلزق عليه ستراس» فضلا عن الآيلاينر الأزرق بدرجاته.

موضة ألوان ظلال العيون

أما عن موضة ألوان ظلال العيون، أشارت خبيرة التجميل إلى درجات الأزرق اللامعة، والأخضر، والكاشمير والنود، مع ضرورة وضع لون البيج أو البرتقالي على الجفن بين اللون الأساسي والحاجب.

ونصحت «غنيم» باستخدام الرموش ذات الشعر الطبيعي، أو الماسكارا، مع الكحل إذا كان للعيون الواسعة.

ألوان أحمر الشفاه

أما عن ألوان أحمر الشفاه، نصحت بالتنوع بين الكاشمير، ودرجات النود، والابتعاد عن الأحمر في حالة استخدام مكياج عيون ثقيل.

خطوات وضع المكياج مثل المحترفين

وحددت «غنيم» خطوات وضع المكياج كالمحترفين، على النحو التالي:

- ترطيب وتنظيف البشرة جيدا في البداية.

- وضع برايمر كطبقة أساسية قبل المكياج.

- استخدام الفاونديشن المناسب للون بشرتك، ثم الكونسيلر أسفل العين.

- استخدام الكونتور والبودر الفاتحة حسب ملامح الوجه لتحديده.

- وضع البلاشر بدرجات الخوخي، موضة العام.

- تثبيت المستحضرات السابقة بالبودرة.

- تطبيق مكياج العيون في البداية.

- وضع الهايلايتر.

- تطبيق أحمر الشفاه ويمكن تثبيته بالبودرة.