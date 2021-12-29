الامارات | أفضل غذاء يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل غذاء يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مرض السكري هو داء مزمن يؤثر على مستويات السكر في الدم، ويحدث عندما لا يستطيع البنكرياس إنتاج كمية كافية من الإنسولين، وعلى عكس داء السكري من النوع الأول يمكن الوقاية من النوع الثاني للسكري من خلال نمط حياة صحي، وخاصة الاعتماد على الخضروات الرخيصة والمتوفرة بسهولة في أغلب المحال، حيث تساعد الخضروات على التحكم في مستويات الجلوكوز لديك.

وقالت الدكتورة سارة بروير، خبيرة مرض السكري من النوع الثاني، لصحيفة "إكسبريس" البريطانية إن كرنب بروكسل (الكرنب الأخضر الصغير/الملفوف الصغير) يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الجلوكوز بالدم.

وأوضحت الطبيبة أنه من الممكن التحكم في مستويات السكر في الدم من خلال خيارات النظام الغذائي البسيطة، لافتة إلى أن كرنب بروكسل يحافظ على مستويات الجلوكوز الصحية ويساعد على إبطاء ارتفاع مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام عند تضمينه في الوجبة.

وأوضحت أن الشيء الرئيسي المميز في الخضروات هو الألياف التي تتحرك ببطء عبر أجسامنا ويمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الدم، وبالتالي تساعد هذه الآلية في تحسين مستويات السكر في الدم.

وأضافت أنه بصرف النظر عن الألياف، تحتوي براعم كرنب بروكسل أيضاً على فيتامينات رئيسية، وحمض الفوليك، والمعادن بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز وكذلك مضادات الأكسدة.

وأوضحت أن إحدى الدراسات أظهرت أن أحد مضادات الأكسدة الموجودة في براعم الكرنب الأخضر تسمى حمض ألفا ليبويك الذي يسمح للأنسولين بالعمل بكفاءة أكبر لخفض نسبة السكر في الدم.

كيفية تحضير الكرنب الأخضر للتمتع بفوائده

أوصت الطبيبة بالتمسك بالنسخة الخام لكرنب بروكسل أو المطبوخة قليلاً أو المسلوقة، للمحافظة على خصائصه التي تساهم في التحكم بمستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

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