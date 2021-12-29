زوجة أحمد الفيشاوي تعلن انفصالهما: هو سعيد مع غيري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، انفصالها عنه عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وذلك من خلال صورة نشرتها مؤخرًا، ودونت خلالها خبر الانفصال عن زوجها.

انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته ندى الكامل

ودونت نادية الكامل الشهيرة بـ ندى الكامل، خلال الصورة قائلة: «من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري».

آخر ظهور لأحمد الفيشاوي وزوجته

يذكر أن آخر ظهور للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل، كان في الخامس من ديسمبر الماضي، خلال تواجدهما ضمن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي.

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الثالث: «دي معجزة»

وفي منتصف أكتوبر الماضي، احتفل أحمد الفيشاوي بعيد زواجه الثالت من زوجته نادية الكامل، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما، عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، وعلق عليها: «3 سنين جواز، دي معجزة يا نادية، بحبك حب جنون، كل سنة وإنتِ طيبة أوي».

حديث سابق لزوجة الفيشاوي عنه

يشار إلى أن ندى الكامل تحدثت من قبل عن زوجها أحمد الفيشاوي خلال المداخلة الهاتفية: «عمري ما شوفته مثير للجدل خالص، أنا كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت خلالها عدم الاختلاف على فن زوجها وموهبته القوية، على الرغم من اختلاف البعض حول تصرفاته وأرائه: «أحمد سي السيد في البيت، بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».