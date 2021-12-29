الامارات | يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بـ"المحشي"

شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بـ"المحشي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حادث بشع أفجع أهالي مدينة الواسطى في محافظة بني سويف المصرية لقسوة قلب مرتكبها، الذي انتزعت من إنسانيته الرحمة، ليقدم على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة.

"سم الفئران" كانت وسيلة الأب للتخلص من فلذات كبده ورفيقة حياته، كان مروره بضائقة مالية مبرره فيما فعل بهم، فوضع السم لهم في الطعام، والذي لم يتوقع أحدهم قط أن يكون الغداء الأخير له.

تحقيقات النيابة أوضحت أن الزوج وضع سم فئران لأسرته في "المحشي"، مع رفضه تناول الطعام معهم، ليصابوا بعدها بتسمم غذائي يؤدي إلى وفاتهم على الفور، ومن ثم نقلهم إلى مشرحة المستشفى، وينتظر أهل الزوجة قرار النيابة الخاص بالجثامين الأربعة لنقلهم إلى مثواهم الأخير.

وجهت نيابة مركز الواسطى تهمة القتل إلى الزوج وباشرت معه التحقيق، وانتدبت فريقاً من الطب الشرعي لمناظرة جثث الزوجة وأطفالها الثلاث في محل الواقعة، بالإضافة إلى انتداب الطب الشرعي، الذي شرع بتشريح الجثامين لإجراء تحليل وفحص متحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة.

وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد المحدد.

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