7 أعراض لـ أوميكرون يجب مراقبتها حال التطعيم الكامل ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ ظهور وباء كورونا، والمتحورات آخذة في الانتشار، آخرها أوميكرون الذي انتشر في العالم بسرعة.

في التقرير يستعرض الخليج 365 الأعراض السبعة الأكثر شيوعًا لأوميكرون والتي تحتاج إلى البحث عنها حال التطعيم الكامل ضد كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

السعال

كان السعال هو أبرز الأعراض لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بمتغير أوميكرون.

سيلان / انسداد الأنف

يعد انسداد الأنف أمرًا شائعًا في الشتاء، ولكن عليك توخي الحذر لأنه أحد أعراض كوفيد للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

التعب

أبلغ الكثير من الناس عن خمول مفرط في أجسادهم بسبب متغير أوميكرون وإذا كنت تشعر بنفس الأمر، فأنت بحاجة إلى إجراء الاختبار.

التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق رابع أكثر الأعراض شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين أصيبوا بعدوى أوميكرون.

صداع الراس

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الإصابة بالصداع، ولكن من المهم للغاية أن تفحص نفسك خلال هذا الوقت لربما تكون قد أصبت بأوميكرون.

ألم عضلي

إن وجود آلام في العضلات باستمرار هو عرض آخر لمتغير أوميكرون لفيروس كورونا وقد تم الإبلاغ عنه في 58 ٪ من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

الحمى

في الغالب يكون المؤشر الأول لأي مرض هو الحمى، إنه أيضًا أحد الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون