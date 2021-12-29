أسوأ 15 نوعا من زملاء العمل "أكيد معاك في الشغل".. حاول تجنبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في العمل، تضطر للتعايش مع أنواع مختلفة من الناس، قد يصبح بعضهم أصدقاءك المقربين، بينما يُبقي آخرون علاقتهم رسمية معك، في حدود: "السلام عليكم" و"مع السلامة".

وهذا أمر طبيعي، فجميعنا مختلفون، ولكل شخص عاداته الخاصة ونظرته للحياة. ضف أن "رضا الناس غاية لا تُدرك" كما يقال.

لكن، إذا تعلمت كيفية تجنب الخلافات مع بعض زملائك ذوي المراس الصعب، ستصبح موظفاً محترفاً يمكنه العمل تحت أي نوع من الضغوط.

إليكم قائمة بأكثر أنواع زملاء العمل إزعاجاً، وفقا لعلماء النفس وخبراء التوظيف، التي نقلها موقع "brightside".

1- الدساس

متملق بطبعه، متعاون ولطيف في ظاهره، يوحي بالثقة، فيتلاعب بالآخرين بمهارة في سبيل مصالحه الشخصية، ويبني تكهناته اعتماداً على معلومات غير مؤكدة. وفي الغالب، يغتاب هذا الشخص زملاءه ويتحدث عنهم بالسوء.

2- التقليدي

هذا الموظف يعارض دائماً أي ابتكارات وتجديدات، وإذا كانت مسؤولياته وصلاحياته المباشرة لها علاقة بالموضوع، فسوف يتذمر ويحتج.

يتلقى الموظف ذو العقلية التقليدية المعلومات والقواعد الجديدة بصعوبة. لذا، لن ترى هذا الشخص وسط الموظفين الذين يحاولون ترقية مهاراتهم.

3- الضجور

قد تسمعه يردد دائماً: "هذه ليست وظيفتي"، أو "اللي بنعمله دا ملوش لازمة؟"، أو "بشتغل على قد فلوسهم"... إلخ.

تفسد هذه التصرفات الأداء العام لأنها سرعان ما تحول ما كان فريقاً متماسكاً إلى مجموعة مفككة.

يستحيل على هذا النوع فعل أي شيء عدا المتعارف عليه أو أكثر بقليل من المطلوب منه، وأحد عيوبه الأخرى هو إثباط عزيمة الموظفين الآخرين بسبب استيائه الأبدي.

4- الأذكى

عادةً ما يتفاخر هذا الشخص بحقيقة أنه "أقدم" موظف في الشركة، وثقة هذا النوع بنفسة عالية جداً، لأن أغلبية مجلس الإدارة، حسب زعمه، مرّوا عبره مهنياً.

يؤمن هذا الشخص بأنه الموظف الأهم والأذكى، وأنه يجب على الجميع أخذ رأيه في الحسبان، لأنه يعرف دائماً ما هو الأفضل.

5- البخيل والاستغلالي

من السهل التعرف على هذا النوع. إنه الشخص الذي لا يدفع فلساً لمناسبات زملائه، لكنه يسعد بتدليل نفسه بالمأكولات والمشروبات المجانية في تلك المناسبات ولا يفوتها.

6- الضحية الأبدية

هذا النوع من زملاء العمل متعب ومرهق، بالكاد تسمع منه خبراً جيداً، لكنه جاهز دائماً للتذمر من مشاكله في العمل وحياته الشخصية.

لا يجلب سوى الطاقة السلبية لفريق العمل، وإن كان التحدث مع هذا النوع يُشعرك برغبة في البكاء، فهذا يعني أن هدفه قد تحقق.

7- المتلاعب

إن أثنى عليك الموظف ثم طلب منك المساعدة فوراً، فإنه شخص متلاعب، يتلاعب هذا النوع بالآخرين في سبيل مصلحته.

إن كنت تشعر بضغط عاطفي أو بأنك تقوم بعمل شخص آخر، فعلى الأرجح أنه يتم التلاعب بك.

وجود هذا النوع من الموظفين في الفريق يخلق بيئة عصيبة وصراعات ومكائد، تشتت انتباه الموظفين وطاقتهم عن العمل.

8- المهرج

هو شخص يريد إضحاك الجميع، قد يقول ملاحظة سخيفة أو يقاطع محادثة بمزحة حضّرها مسبقاً لمواقف مماثلة.

قد يبدو لطيفاً لأنه يجد بسهولة قاسماً مشتركاً مع أي شخص، لكن إن دققت النظر، سترى أن كفاءته في العمل شبه معدومة.

الشيء الوحيد الذي يفعله هو الضحك والكلام، واحتساء القهوة وما إلى ذلك.

9- متجاوز الحدود الشخصية

يحب هذا الشخص تعدّي الحدود الشخصية، ويدخل دون طرق الباب، ويفتح أدراج زملائه دون استئذان، ويجلس بجوار زميله الذي يتحدث على الهاتف أثناء استراحة الغداء.

يستحق الجميع الاحترام من زملائهم ومدرائهم، وتمنحنا الحدود الشخصية شعوراً بالراحة الجسدية والعقلية في العمل والمنزل، كما تساعد الموظفين على زيادة إنتاجيتهم والاستمتاع بأداء مهامهم.

10- الكسول

سيتملّص هذا الشخص بلا حياء من واجباته بينما يعمل كل أفراد الفريق بجد. هذا الموظف كسول وسلبي وصامت في الاجتماعات ولا يملك أفكاراً جديدة، ويتجنب العمل قدر الإمكان.

وغالباً ما يعجز زملاؤه عن تفسير بقائه على رأس العمل، ولماذا يُسمح له بالاستمرار بعدم فعل أي شيء.

11- النرجسي

يفضّل هذا النوع العمل بشكل مستقل، ويظن أنه أذكى من غيره، وغالباً ما يستخف بزملائه. يعتبر نفسه الأكثر اجتهاداً، ويحب فعل كل شيء بطريقته الخاصة، ويضع احتياجاته قبل احتياجات الفريق والشركة. ونتيجة لذلك، يُحدث انقساماً بين زملائه، فتتدنى إنتاجية الفريق.

12- الناقد الذي لا يرضيه شيء

ينتقد كل شيء تقع عليه عيناه، وليس بالضرورة المواضيع المتعلقة بالعمل فقط. من المستحيل إرضاء هذا الشخص، وسوف ينتقد أفكارك واقتراحاتك واختيارك في الأطعمة، وحتى مظهرك.

13- سارق الوقت

من الصعب العمل مع هذا النوع من الزملاء. ليس كسولاً للغاية لأداء عمله بشكل جيد فحسب، بل يشتت انتباهك أيضاً بالمحادثات، والقيل والقال، والطلبات السخيفة، وقصص حياته التي لا تنتهي.

للأسف، عندما تخصص بعض وقتك لهذا النوع من الموظفين، لن تستطيع إنجاز عملك على الإطلاق.

14-.المماطل

غالباً ما يؤجل المماطل عمله ومهامه، لا يكترث بأن اليوم هو الأخير في الشهر، وأنه لم يسلم تقريره بعد.

وللأسف، فعدم قدرته على إنهاء عمله في الوقت المحدد، قد تتسبب في مشاكل للقسم الذي يعمل فيه بأكمله.

15- صاحب الأعذار الدائمة

هذا النوع مستعد دائماً لمغادرة المكتب مبكراً، وتكليف زملائه ببعض مهامه. ولديه دائماً قصة تبرر طلبه.

على سبيل المثال، يجب عليه المغادرة مبكراً أو أنه سيتغيب عن العمل اليوم بسبب طفله مشارك في مسرحية مدرسية وعده بحضورها، أو يجب عليه الذهاب إلى عيادة طبيب الأسنان بسبب وجع مفاجئ في أسنانه، وهلم جراً.